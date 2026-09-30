Quảng Ngãi: Dâng hương kỷ niệm 150 năm Ngày sinh cụ Huỳnh Thúc Kháng

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi dâng hương tưởng nhớ cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Khu mộ của cụ nằm trên núi Thiên Ấn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Tại lễ dâng hương, đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương thành kính dâng hoa, viếng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng, nguyên quyền Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà.

Cụ Huỳnh Thúc Kháng, sinh ngày 1/10/1876 tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng, phủ Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ (nay là thôn Tiên Cảnh, xã Thạnh Bình, thành phố Đà Nẵng). Cụ vốn nổi tiếng thông minh, học giỏi và sớm đạt giải cao trong các kỳ thi.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương thành kính dâng hương bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao, đóng góp của cụ Huỳnh Thúc Kháng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Kế thừa truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc Việt Nam, cụ không chọn con đường làm quan mà dấn thân vào các hoạt động yêu nước diễn ra sôi nổi những năm đầu thế kỷ XX.

Sau Cách mạng Tháng Tám, đáp lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ tham gia Chính phủ Liên hiệp kháng chiến, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng thời góp sức tập hợp nhân sĩ, trí thức và các tầng lớp yêu nước trong Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam.

Tháng 5/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp, cụ được ủy nhiệm điều hành công việc thường ngày của Chính phủ và chủ tọa các phiên họp Hội đồng Chính phủ, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề về đối nội và đối ngoại theo phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”.

Khu mộ cụ Huỳnh Thúc Kháng nằm trên núi Thiên Ấn, phường Trương Quang Trọng. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trong thời điểm nền độc lập vừa mới thiết lập, uy tín, bản lĩnh và tinh thần đặt lợi ích quốc gia lên trên khác biệt của cụ đã góp phần củng cố chính quyền cách mạng và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ (tháng 12/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh cử cụ Huỳnh làm Đặc phái viên của Chính phủ đi kinh lý miền trung để giải thích đường lối kháng chiến, kêu gọi toàn dân ủng hộ Chính phủ, ủng hộ cách mạng, là chặng đường cuối cùng, cũng là minh chứng cảm động cho một cuộc đời tận tụy vì nước, vì dân.

Ngày 21/4/1947, cụ từ trần tại Quảng Ngãi khi đang thực hiện nhiệm vụ. Theo tâm nguyện của cụ, nhân dân an táng cụ trên núi Thiên Ấn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc trình bày diễn văn tại lễ dâng hương. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Trình bày diễn văn tại lễ dâng hương, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc nhấn mạnh, tấm gương sáng ngời của cụ Huỳnh mãi là di sản tinh thần vô giá, nhắc nhở các thế hệ hôm nay và mai sau bài học sâu sắc về tinh thần dấn thân, giữ vững khí tiết và phụng sự Tổ quốc.

Đặc biệt, Quảng Ngãi có một mối gắn bó đặc biệt và thiêng liêng với cụ Huỳnh Thúc Kháng. Trong những ngày làm việc tại Trụ sở Ủy ban Kháng chiến-Hành chính Nam Trung Bộ ở Nghĩa Hành, cụ đã đem uy tín và tâm huyết của mình động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; giải thích chủ trương của Chính phủ, vun đắp niềm tin vào cuộc kháng chiến.

Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương tham quan, tìm hiểu các tư liệu, hiện vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của cụ Huỳnh Thúc Kháng tại Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến-Hành chính Nam Trung Bộ. (Ảnh: HIỂN CỪ)

"Gần 80 năm qua, nhân dân Quảng Ngãi đã gìn giữ nơi cụ làm việc và nơi cụ yên nghỉ bằng tất cả lòng kính trọng. Chúng ta trân trọng tình cảm của cụ dành cho đồng bào miền trung, biết ơn các thế hệ đi trước đã giữ gìn di tích, và cũng xem đó là sợi dây gắn kết Quảng Ngãi với Đà Nẵng, quê hương nơi cụ sinh ra, trong việc cùng nhau tưởng nhớ và phát huy di sản của cụ.

Cuộc đời và sự nghiệp của cụ Huỳnh để lại nhiều bài học quý báu: Lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần tự học và đổi mới tư duy; trách nhiệm của người cán bộ, người trí thức và ý chí luôn đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên hết”, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc bày tỏ.

Di tích Trụ sở Ủy ban Kháng chiến-Hành chính Nam Trung Bộ tại xã Nghĩa Hành. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc đề nghị cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong tỉnh tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tinh thần học tập, dấn thân và phụng sự Tổ quốc của cụ Huỳnh Thúc Kháng, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, ra sức phấn đấu xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển, giàu đẹp.