Thanh Hóa: Công bố tình huống khẩn cấp sạt lở đe dọa dân cư và điểm trường mầm non

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 13 đến 19/9, khu vực đồi Na Lo, thôn Tân Lập, xã Đồng Lương (Thanh Hóa) xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 1.000m, cách chân đồi khoảng 15–50m. Sạt lở đã làm 9 nhà dân bị sập, hư hỏng, khoảng 400m tuyến đường tỉnh 530B bị đứt gãy, hư hỏng.

Tại khu vực đồi Na Niếng, thôn Tân Lập, khối lượng đất đá sạt lở trên 20.000m³, các vết nứt dài từ 70–100m, có vị trí từng sụt lún 60–70cm, rộng 40–50cm. Qua kiểm tra ngày 28/9, một số điểm tiếp tục sụt sâu khoảng 1,5m, cho thấy nguy cơ đất, đá tiếp tục sạt trượt với khối lượng lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và tuyến đường tỉnh 530B.

Đồi Na Lo xuất hiện vết nứt kéo dài hơn 1.000m. Ảnh: UBND xã Đồng Lương.

Khu vực bị ảnh hưởng có 34 hộ/180 nhân khẩu và 4 lớp học khu lẻ của Trường Mầm non Đồng Lương. Trước nguy cơ sạt lở tiếp diễn, UBND xã Đồng Lương đã khẩn trương kiểm tra, cảnh báo và tổ chức di dời toàn bộ 34 hộ/180 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Trong số 34 hộ bị ảnh hưởng, có 18 hộ thuộc danh sách các hộ tái định cư tập trung theo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030, hiện còn 16 hộ chưa thuộc Đề án nêu trên.

Nhiều đoạn đường tiếp tục sụt lún sâu. Ảnh: UBND xã Đồng Lương.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp, UBND xã Đồng Lương tiếp tục đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan chuyên môn kiểm tra, đánh giá thực địa, đồng thời xem xét công bố tình huống khẩn cấp theo quy định để kịp thời triển khai các giải pháp ứng phó, xử lý nguy cơ sạt lở, sụt lún, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân, đồng thời bảo vệ tuyến đường tỉnh 530B.

Ngày 29/9, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về nguy cơ sạt lở đất diễn biến phức tạp tại khu đồi Na Niếng và Na Lo (thôn Tân Lập, xã Đồng Lương), đồng thời yêu cầu áp dụng ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp để bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Sụt lún ở đồi Na Lo đã làm nứt tường nhà dân. Ảnh: UBND xã Đồng Lương.

Theo đó, UBND xã Đồng Lương có nhiệm vụ theo dõi chặt chẽ tình hình, lập rào chắn, cắm biển cảnh báo cấm người dân vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương triển khai phương án "4 tại chỗ" để di dời dân, hỗ trợ nhu yếu phẩm và ngăn không cho người dân tự ý quay về, về lâu dài, địa phương cần xây dựng phương án di dời, tái định cư hoặc đầu tư công trình gia cố ổn định tại chỗ.

Bên cạnh đó, các sở Nông nghiệp và môi trường, Xây dựng, Tài chính cùng các đơn vị liên quan phối hợp kiểm tra, thẩm định phương án khắc phục này để trình UBND tỉnh trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc.