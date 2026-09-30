Gắn kết Ngày Văn hóa Việt Nam với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư

Ngày 30/9/2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 35/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Các hoạt động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: Làng Văn hóa.

Tổ chức các hoạt động trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa

Về nội dung, hình thức tổ chức, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu phải tổ chức trang trọng, rộng khắp, phong phú, sinh động, vui tươi, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn kết với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc trong từng cộng đồng, khu dân cư, thôn, tổ dân phố, địa bàn cơ sở trên toàn quốc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lấy người dân làm trung tâm, là chủ thể tham gia, sáng tạo và thụ hưởng, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng đóng góp, cống hiến của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tổ chức, triển khai thực hiện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân, người có uy tín;

Tăng cường sự tham gia của người dân, cộng đồng, doanh nghiệp gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền, tăng cường trải nghiệm tại cộng đồng, thiết chế văn hóa và không gian công cộng, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phô trương, hình thức, không để xảy ra lãng phí, tiêu cực, vi phạm quy định.

Đẩy mạnh giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, cộng đồng các dân tộc anh em, các thế hệ, các địa phương cấp tỉnh, thành phố, xã phường, thôn bản, phát huy mạnh mẽ tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn truyền thống, bản sắc tốt đẹp và trao truyền giá trị văn hóa liên thế hệ, nhất là cho thế hệ trẻ...

Tăng cường ứng dụng AI để giới thiệu câu chuyện văn hóa đặc sắc

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mỗi địa phương cấp tỉnh, thành phố, cấp xã phường rà soát, lựa chọn ít nhất một hoạt động, sản phẩm, câu chuyện văn hóa, không gian văn hóa tiêu biểu để giới thiệu, quảng bá, gắn với xúc tiến, kích cầu du lịch và phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong đó mỗi xã, phường lựa chọn ít nhất một hoạt động hoặc mô hình phù hợp để duy trì, phát huy sau Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng văn hóa cơ sở giàu bản sắc, sáng - xanh - sạch - đẹp.

Tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, truyền thông đa phương tiện, thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo (AI) để giới thiệu câu chuyện văn hóa đặc sắc đến từng cộng đồng, từng gia đình, người dân trên mọi miền Tổ quốc, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết dân tộc tại khu dân cư;

Hướng dẫn cụ thể việc đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với kỷ niệm ngày truyền thống Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam vào ngày 18/11/2026; đồng thời tổ chức các hoạt động theo nội dung, hình thức, mục tiêu liên tục trong tuần đến ngày 24/11/2026;

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân chủ động, tích cực tham gia, hưởng ứng gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động; phát huy vai trò cộng đồng trong bảo tồn văn hóa truyền thống, xây dựng gia đình, khu dân cư, thôn, tổ dân phố văn hóa, nếp sống văn minh và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.