Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lào Cai

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu xã Mậu A nối trực tuyến đến 47 điểm cầu các xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh Lào Cai với gần 4.280 đại biểu, cử tri tham dự.

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ông Sùng A Lềnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI tỉnh Lào Cai thông tin với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước 8 tháng năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng của năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026 và dự kiến Chương trình kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Tại hội nghị tiếp xúc, các cử tri nêu ý kiến tập trung ưu tiên đầu tư các tuyến giao thông kết nối ngang và các tuyến đường liên kết với hai trục giao thông đường cao tốc và đường sắt, nhằm tăng cường kết nối vùng; bảo đảm các công trình dân sinh, cống chui, đường gom dọc tuyến cao tốc; tháo gỡ khó khăn về thiếu nguồn cung vaccine IPV (phòng ngừa bệnh bại liệt) cho trẻ dưới 1 tuổi và nâng cao năng lực y tế cơ sở; sớm rà soát và ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về chế độ phụ cấp đối với Chủ tịch Hội Người cao tuổi cấp xã; có cơ chế hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu quế chất lượng cao gắn với chế biến sâu.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tiếp thu và làm rõ ý kiến cử tri. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh cho biết, đối với các ý kiến cử tri theo thẩm quyền của tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng phối hợp với chủ đầu tư, đơn vị quản lý tuyến kiểm tra thực địa, xác định cụ thể vị trí cần bổ sung để kiến nghị xử lý. Về phát triển cây quế, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao hướng dẫn triển khai chính sách của Trung ương, tiếp tục rà soát tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc lồng ghép các chính sách hỗ trợ để phát triển nông nghiệp.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận, tiếp thu và giải đáp một số kiến nghị của cử tri theo các nhóm vấn đề theo thẩm quyền. Liên quan đến chế độ, phụ cấp của Chủ tịch hội người cao tuổi cấp xã, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ quyết định tăng phụ cấp cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã từ 25% lên 55%, tức tăng thêm 30% từ ngày 1/7. Đây là phụ cấp ưu tiên cho cấp xã, nơi tuyến đầu trực tiếp phục vụ người dân.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại Hội nghị. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Liên quan đến vấn đề thiếu nguồn vaccine IPV (phòng ngừa bệnh bại liệt), Phó Thủ tướng giao Bộ Y tế tiếp tục rà soát, hướng dẫn các địa phương trong việc tiêm chủng và đảm bảo được nguồn vaccine. Về cơ sở vật chất y tế, Trung ương đang chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng đề án các trạm y tế cho vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Trước mắt, các trạm y tế hiện có sẽ được sử dụng tối đa...

Trước đó, sáng cùng ngày, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã dự Lễ viếng, truy điệu và an táng 71 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên của nhân dân tại phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng các đại biểu di quan hài cốt liệt sĩ về nghĩa trang an táng. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Trong không khí trang nghiêm, xúc động và thành kính, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hương Thu/TTXVN

Sau Lễ truy điệu, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đưa hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Cam Đường và Nghĩa trang liệt sĩ xã Bảo Thắng.