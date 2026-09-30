Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri xã Nghĩa Hưng. Ảnh: Văn Huỳnh

* Sáng 30/9, tại xã Nghĩa Hưng,Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Dự buổi tiếp xúc cócác đồng chí: Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã Nghĩa Hưng và đại biểu cử tri xã Nghĩa Hưng.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Lê Văn Thế , Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và báo cáo khái quát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tỉnh sau Kỳ họp thứ Nhất.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lê Văn Thế thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Huỳnh

Theo đó, Kỳ họp thứ Hai dự kiến khai mạc ngày 17/10/2026 và bế mạc ngày 20/11/2026 tại Nhà Quốc hội, được tổ chức thành 2 đợt. Tại kỳ họp, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua và cho ý kiến đối với 45 dự án luật, nghị quyết; đồng thời xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về kinh tế - xã hội, tài chính, ngân sách, đầu tư công, công tác giám sát, chất vấn và các vấn đề quan trọng khác…

Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, đồng chí Lê Văn Thế cho biết, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời. Đến nay, Đoàn đã nhận được đầy đủ văn bản trả lời đối với 100% ý kiến, kiến nghị của cử tri từ các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tại địa phương. Các văn bản trả lời đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan và công khai trên Trang thông tin điện tử của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Đại diện cử tri xã Nghĩa Hưng nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại hội nghị, cử tri xã Nghĩa Hưng đề nghị cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét chế độ hỗ trợ kinh phí hằng tháng đối với Phó Trưởng Ban Công tác Mặt trận thôn, Phó Chi hội trưởng Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Phó Bí thư Chi đoàn thanh niên. Cử tri cho rằng, sau sắp xếp lại thôn, địa bàn hoạt động rộng, khối lượng công việc tăng, trong khi đội ngũ cán bộ này có vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, nắm bắt tình hình và dư luận xã hội ở cơ sở.

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã phát biểu ghi nhận, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phản ánh tại hội nghị; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

* Chiều 30/9, tại xã Ninh Cường, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội và đồng chí Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Ninh Cường. Ảnh: Văn Huỳnh

Dự hội nghị tiếp xúc có các đồng chí: Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Lê Văn Thế, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã và đại biểu cử tri xã Ninh Cường.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Thế thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Văn Huỳnh

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh thông báo dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và báo cáo khái quát kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tỉnh sau Kỳ họp thứ Nhất, cử tri xã Ninh Cường đã phản ánh các vấn đề khó khăn, bất cập nảy sinh từ thực tiễn, đề nghị các cấp, ngành quan tâm giải quyết.

Theo đó, cử tri đề nghị Trung ương và tỉnh có chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng vùng sản xuất hàng hóa, hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ; đồng thời hỗ trợ về vốn, giống, khoa học công nghệ và đầu ra sản phẩm. Cử tri cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế xây dựng vùng sản xuất tập trung, phát triển sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với thương hiệu và chương trình OCOP.

Đại diện cử tri xã Ninh Cường nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Văn Huỳnh

Liên quan đến hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, cử tri Ninh Cường đề nghị nghiên cứu bổ sung, điều chỉnh chế độ phụ cấp đối với Phó các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm, đồng thời có chính sách phù hợp đối với Chủ tịch các Hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Cử tri cũng kiến nghị tăng kinh phí hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở thôn sau sáp nhập, phù hợp với quy mô dân số, địa bàn và khối lượng nhiệm vụ tăng thêm. Cử tri cũng đề nghị Trung ương quan tâm phân bổ nguồn lực hỗ trợ các dự án ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh và địa phương, trong đó có Dự án kè đê Tả sông Ninh Cơ đoạn qua xã Ninh Cường, dài 10,4 km và Dự án hạ tầng ưu tiên, phát triển đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, nhằm tăng cường khả năng kết nối giao thông, phát triển dịch vụ, nâng cao đời sống Nhân dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị. Ảnh: Văn Huỳnh

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội đã phát biểu ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm cử tri phản ánh tại hội nghị; đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền cử tri quan tâm. Những vấn đề vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

* Sáng 30/9, tại xã Xuân Trường, Đoàn ĐBQH tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Các đồng chí: Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri xã Xuân Trường. Ảnh: Ngọc Ánh

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri xã Xuân Trường. Ảnh: Ngọc Ánh

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và đông đảo cử tri xã Xuân Trường.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Ngọc Ánh

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin đến cử tri xã Xuân Trường dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc cử tri trước.

Tại hội nghị, cử tri xã Xuân Trường tập trung kiến nghị các vấn đề liên quan đến chế độ, chính sách xã hội, y tế, đất đai và bảo hiểm xã hội.

Đại diện cử tri xã Xuân Trường đề xuất kiến nghị tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Về chế độ, chính sách xã hội, cử tri đề nghị xem xét mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi trở lên chưa được hưởng trợ cấp; đồng thời giải quyết chế độ trợ cấp hằng tháng đối với các trường hợp quân nhân xuất ngũ đã được hưởng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg.

Trong lĩnh vực y tế, cử tri đề nghị nghiên cứu cơ chế cấp phát thuốc định kỳ cho bệnh nhân tâm thần tại Trạm Y tế cấp xã, nhằm giảm chi phí, thời gian đi lại cho người dân, nhất là người khuyết tật.

Đối với bảo hiểm xã hội, cử tri thôn Thống Nhất đề nghị xem xét việc đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn; đồng thời nghiên cứu, điều chỉnh chính sách liên quan đến mức đóng và quyền lợi hưu trí, bảo đảm phù hợp với đặc thù công việc ở cơ sở.

Bên cạnh đó, cử tri phản ánh những khó khăn, bất cập và kiến nghị cơ quan chức năng về một số vấn đề liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tin tưởng và những ý kiến tâm huyết của cử tri xã Xuân Trường. Đồng chí đánh giá cao việc cấp ủy, chính quyền địa phương và các sở, ngành đã trao đổi, giải đáp nhiều vấn đề cử tri quan tâm.

Đồng chí cho biết, các ý kiến, kiến nghị của cử tri sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí đề nghị xã Xuân Trường chủ động rà soát, hoàn thiện hồ sơ đối với các trường hợp liên quan đến chính sách và đất đai; thống kê các đối tượng, vấn đề cụ thể để có cơ sở xem xét, giải quyết. Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, tổng hợp các kiến nghị chính đáng của cử tri, chuyển đến cơ quan có thẩm quyền và phản ánh tại Quốc hội trong quá trình xây dựng, sửa đổi chính sách, pháp luật.

* Chiều 30/9, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI tại xã Giao Hưng.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Giao Hưng. Ảnh: Ngọc Ánh

Các đồng chí: Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri xã Giao Hưng. Ảnh: Ngọc Ánh

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo và đông đảo cử tri xã Giao Hưng.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông tin dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Ngọc Ánh

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoàng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thông tin đến cử tri xã Giao Hưng dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Đại biểu cử tri xã Giao Hưng nêu kiến nghị tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri xã Giao Hưng tập trung kiến nghị các vấn đề về an toàn thông tin mạng, đất đai và an toàn thực phẩm. Theo đó, cử tri đề nghị tăng cường các giải pháp phòng, chống tội phạm công nghệ cao, quản lý sim rác, định danh cuộc gọi, góp phần hạn chế tình trạng lừa đảo trên không gian mạng.

Đề nghị nghiên cứu chuyển giao chức năng, nhiệm vụ hoặc các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai về UBND cấp xã, tạo thuận lợi cho người dân thực hiện thủ tục hành chính, giảm khâu trung gian.

Cử tri đề nghị tăng cường kiểm soát thực phẩm bẩn, thực phẩm kém chất lượng, hàng giả, nhất là tại các bếp ăn tập thể ở trường học, khu công nghiệp; có giải pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người dân.

Đại diện Sở Y tế giải đáp kiến nghị của cử tri xã Giao Hưng.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã giải đáp, làm rõ các vấn đề cử tri đã nêu thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và những ý kiến tâm huyết của cử tri xã Giao Hưng.

Đồng chí Trần Văn Khải, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Ánh

Đồng chí cho biết, các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị, nhất là về an toàn thông tin mạng, đất đai và an toàn thực phẩm, sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp thu, tổng hợp và chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, xác định cụ thể những vấn đề thuộc thẩm quyền để chủ động giải quyết; đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, phản ánh tại Quốc hội và chuyển đến các cơ quan chức năng nghiên cứu, giải quyết. Đồng chí nhấn mạnh việc tiếp thu đầy đủ ý kiến cử tri là cơ sở để đại biểu Quốc hội tỉnh tham gia xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân.

* Sáng 30/9, tại xã Vĩnh Trụ, Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri (TXCT) trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri xã Vĩnh Trụ. Ảnh: Phùng Thống

Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí: Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo xã và đông đảo cử tri xã Vĩnh Trụ.

Đồng chí Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh Phạm Anh Tuấn thông tin dự kiến nội dung chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Phùng Thống

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa -Xã hội HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất và dự kiến chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI.

Nhất trí với dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, đánh giá cao hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh thời gian qua, cử tri xã Vĩnh Trụ đã nêu nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội.

Đại biểu cử tri xã Vĩnh Trụ phát biểu tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Phùng Thống

Trong đó, đề nghị Nhà nước quan tâm xây dựng Nhà văn hóa thôn sau sáp nhập; đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nhất là đối tượng hộ nghèo; tăng lương tối thiểu vùng; quan tâm hỗ trợ nhà ở cho công nhân; có chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở các Hội đoàn thể xã hội; chế độ chính sách liên quan đến BHXH, BHYT đối với cán bộ hoạt động ở thôn; hạ độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội đối với cựu chiến binh tham gia kháng chiến chống Mỹ...

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thắng phát biểu tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri. Ảnh: Phùng Thống

Phát biểu tại buổi TXCT, đồng chí Phạm Hùng Thắng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trân trọng cảm ơn nhưng ý kiến phát biểu tâm huyết, trách nhiệm của cử tri xã Vĩnh Trụ. Đồng thời thông báo tới cử tri một số nét cơ bản tình hình phát triển kinh tế- xã hội của cả nước trong 8 tháng đầu năm.

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thắng cho biết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Vĩnh Trụ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, gửi đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyên vọng chính đáng của cử tri và nhân dân.