Messi vẽ siêu phẩm, Inter Miami hòa hú vía

Inter Miami tiếp tục trải qua một trận đấu nhiều cảm xúc tại MLS khi Lionel Messi và Luis Suarez cùng ghi bàn, nhưng đội bóng của HLV Kily Gonzalez chỉ giành được 1 điểm sau trận hòa 2-2 trước CLB San Diego ở vòng 26.

Trên sân nhà, Inter Miami nhập cuộc với quyết tâm giành chiến thắng và nhanh chóng tạo sức ép về phía khung thành San Diego. Tuy nhiên, đội khách mới là những người tạo ra khác biệt trước. Phút 12, Anders Dreyer tận dụng cơ hội để dứt điểm chính xác, đưa San Diego vượt lên dẫn trước 1-0.

Messi và Suarez cùng ghi bàn nhưng Inter Miami chỉ có được 1 điểm - Ảnh: IM

Bị thủng lưới, Inter Miami gia tăng sức ép và nhanh chóng tìm được bàn gỡ. Phút 24, Lionel Messi khiến người hâm mộ mãn nhãn với cú đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp. Siêu sao người Argentina đưa bóng vượt qua hàng rào, đánh bại thủ môn San Diego để quân bình tỷ số 1-1.

Bước sang hiệp hai, thế trận tiếp tục diễn ra hấp dẫn khi hai đội chơi đôi công. Inter Miami có thời điểm kiểm soát tốt hơn và được hưởng thành quả ở phút 74. Luis Suarez xuất hiện đúng lúc trong vòng cấm, dứt điểm chéo góc giúp đội chủ nhà lần đầu vượt lên dẫn trước.

Tưởng như Inter Miami sẽ bảo toàn chiến thắng, San Diego một lần nữa cho thấy bản lĩnh. Phút 82, Anders Dreyer hoàn tất cú đúp bằng bàn thắng quan trọng, quân bình tỷ số 2-2. Thậm chí, nếu chân sút của đội khách sắc sảo hơn ở cơ hội cuối cùng thì Inter Miami sẽ chịu cảnh trắng tay.

Chung cuộc, Inter Miami hòa San Diego 2-2. Messi và Suarez đều để lại dấu ấn bằng những pha lập công, nhưng đội bóng áo hồng vẫn không thể có được trọn vẹn 3 điểm trong cuộc đua tại MLS.

Ghi bàn

Inter Miami: Messi (24'), Suarez (74', De Paul)

San Diego: Dreyer (12', Tverskov) (82', Tverskov)

Đội hình xuất phát

Inter Miami: St. Clair; Mura, Casemiro, Falcon, Caicedo; De Paul, Bright, Galarza; Suarez, Messi, Berterame

San Diego: Dos Santos; Pilcher, Duah, Murphy; Thorhallsson, Tverskov, Godoy, Sargeant; Dreyer, Ingvartsen, Achouri