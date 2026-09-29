Chiều 29-9, tại Trung tâm Tập luyện và Thi đấu thể thao Nha Trang (số 12 Thi Sách), diễn ra lễ khai mạc Giải Vô địch bóng đá các câu lạc bộ phường Nha Trang mở rộng, Cúp BIVINA năm 2026.

Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm, quà của nhà tài trợ giải cho các đội bóng.

Các đội tranh tài tại giải đấu.

Giải đấu thu hút 12 đội bóng đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn phường và các đơn vị, xã, phường lân cận như: Đường Sắt, Mickey House, Trần Văn Ơn, Friendly, T&T 79, Gia Gia, CR7 Sport, OCB Hoàng Diệu, CCK, Thiên Thành H Bình, Tiệm Điện 10 Nhanh, ACK. Tại giải, các đội được chia làm 4 bảng (mỗi bảng 3 đội) thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, tính điểm chọn 2 đội nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết, bán kết, tranh ngôi vô địch.

Giải đấu do Trung tâm Dịch vụ, sự nghiệp công phường Nha Trang tổ chức dưới sự tài trợ của Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa. Giải bế mạc ngày 8-10.