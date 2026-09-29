Vận động viên Kazakhstan bị tước HCV ASIAD 2026 vì giày thi đấu

Nữ vận động viên người Kazakhstan Yasmina Toxanbayeva đã trở thành tâm điểm của điền kinh ASIAD 2026 theo cách không ai mong muốn. Cô cán đích đầu tiên ở nội dung đi bộ thể thao marathon nữ 42,195 km, bỏ xa đối thủ Trung Quốc Danzengquzong gần 4 phút, song rốt cuộc lại bị tước HCV vì vấn đề liên quan tới giày thi đấu.

Toxanbayeva hoàn thành phần thi với thông số 3 giờ 22 phút 20 giây. Tuy nhiên, kết quả của cô chỉ ở trạng thái tạm thời do xuất hiện đơn phản đối sau cuộc đua. Sau khi kiểm tra, bộ phận kỹ thuật xác định mẫu giày mà VĐV Kazakhstan sử dụng không có tên trong danh mục giày được World Athletics chấp thuận cho nội dung này.

Yasmina Toxanbayeva bị tước HCV ASIAD 2026 vì giày thi đấu không phù hợp. ﻿Ảnh: Liên đoàn Olympic Kazakhstan

Một quan chức kỹ thuật cho biết quy định yêu cầu VĐV chỉ được sử dụng những mẫu giày đã được phê duyệt và niêm yết trên nền tảng của World Athletics. Quyết định hủy kết quả được chuyển tới Toxanbayeva, nhưng cô vẫn có quyền khiếu nại lên ban giám khảo.

Theo các ảnh thi đấu và thông tin từ báo chí Kazakhstan, Toxanbayeva sử dụng ASICS Magic Speed 4. Mẫu giày này không xuất hiện trong danh sách được World Athletics phê duyệt cho nội dung đường trường.

Nhiều nguồn chuyên môn cho biết phần đế tại gót của Magic Speed 4 cao khoảng 42,5-43,5 mm, trong khi mức tối đa cho đi bộ thể thao đường trường là 40 mm. Đây được xem là chi tiết khiến đôi giày không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, dẫn tới việc thành tích của VĐV Kazakhstan bị hủy.

Dù vậy, phía Kazakhstan vẫn chưa chấp nhận kết quả cuối cùng. Liên đoàn Điền kinh Kazakhstan cho biết đã gửi đơn phản đối và khiếu nại, đồng thời nhấn mạnh đôi giày của Toxanbayeva từng được kiểm tra trước khi xuất phát và cô đã được phép thi đấu.

Liên đoàn này thừa nhận mẫu giày mà Toxanbayeva sử dụng không có tên trong danh sách của World Athletics, song cho rằng việc VĐV đã qua kiểm tra trước cuộc đua là một tình tiết cần được xem xét. Họ cũng cam kết trả toàn bộ tiền thưởng dành cho nhà vô địch cho Toxanbayeva, bất kể kết quả kháng nghị sau cùng.