Kình ngư 1,98 m giành 7 huy chương vàng ASIAD

Tối 25/9 tại Trung tâm Thể thao dưới nước Tokyo (Nhật Bản), Zhang Zhanshuo khép lại kỳ ASIAD đầu tiên trong sự nghiệp bằng tấm huy chương vàng (HVC) 400 m tự do. Kình ngư Trung Quốc về đích sau 3 phút 41,28 giây, phá kỷ lục ASIAD và bỏ xa VĐV Nhật Bản Kazushi Imafuku 4,27 giây, theo Xinhua. Vừa chạm thành bể, Zhang ngồi lên dây phân làn rồi giơ từng ngón tay đếm từ một đến bảy. Đó là cách chàng trai 19 tuổi đánh dấu một tuần thi đấu đặc biệt. Ảnh: Reuters.

"Mục tiêu của tôi là Olympic", kình ngư 19 tuổi bày tỏ mong muốn hướng đến Los Angeles (Mỹ) 2028. Tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản), Zhang đăng ký 8 nội dung và giành 7 HCV, chỉ không giành huy chương ở 100 m tự do khi về thứ 4. Bảy tấm HCV đến từ các nội dung 200 m, 400 m, 800 m, 1.500 m tự do, 4x100 m tự do, 4x200 m tự do và 4x100 m hỗn hợp tiếp sức. Ở nội dung 4x100 m hỗn hợp, anh thi đấu vòng loại nhưng vẫn nhận HCV cùng đội Trung Quốc. Ảnh: AINAGOC.

Zhang Zhanshuo (đeo kính) ăn mừng sau khi giành huy chương vàng trong trận chung kết 400 m tự do nam cùng với VĐV đoạt huy chương bạc Kazushi Imafuku của Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

7 HCV giúp Zhang vượt qua thành tích 6 HCV của Rikako Ikee tại Jakarta 2018 và Zhang Yufei tại Hàng Châu 2022 để trở thành VĐV bơi đầu tiên giành 7 HCV trong một kỳ ASIAD. Tính trên toàn bộ lịch sử Đại hội, anh san bằng kỷ lục 7 HCV của xạ thủ Triều Tiên Xu Jishan tại New Delhi năm 1982. Đáng chú ý, Zhang là người đầu tiên tại một kỳ ASIAD giành HCV cả 4 cự ly 200 m, 400 m, 800 m và 1.500 m tự do nam. Ảnh: Reuters.

Thành tích của anh góp phần vào kỳ ASIAD thành công của đội tuyển bơi Trung Quốc, với tổng cộng 30 HCV trong 41 nội dung. Sau phần thể hiện đầy ấn tượng, cái tên Zhang Zhanshuo dần để lại dấu ấn nhiều hơn trong lòng người hâm mộ thể thao nói riêng. Ảnh: Reuters.

Zhang sinh năm 2007 tại Thanh Đảo, Sơn Đông (Trung Quốc). Anh làm quen với bơi lội từ nhỏ và được phát hiện tài năng khi còn là một cậu bé. Theo Sohu, con đường thi đấu chuyên nghiệp của Zhang bắt đầu từ đội bơi Thanh Đảo, trước khi anh chuyển lên đội Sơn Đông và dần xuất hiện ở các giải đấu cấp quốc gia, quốc tế. Ở tuổi 16, Zhang giành nhiều huy chương tại giải vô địch thế giới trẻ 2023. Một năm sau, anh góp mặt tại Olympic Paris, cùng đội tuyển Trung Quốc đứng thứ 4 ở nội dung 4x200 m tự do. Ảnh: Reuters.

Bước tiến rõ rệt trong sự nghiệp bơi lội của Zhang xuất hiện vào năm 2025. Tại Đại hội Thể thao toàn quốc Trung Quốc, Zhang giành HCV ở các nội dung 200 m, 400 m và 800 m tự do. Anh cũng phá kỷ lục trẻ thế giới ở 400 m với thành tích 3 phút 42,82 giây. Ảnh: Weibo.

Sở hữu chiều cao khoảng 1,98 m, Zhang có lợi thế đáng kể về sải tay và thể hình khi thi đấu các cự ly tự do. Tuy nhiên, anh không chỉ là một VĐV chuyên cự ly dài. Tại ASIAD 2026, Zhang thi đấu từ 100 m đến 1.500 m, cho thấy khả năng cạnh tranh trên nhiều nội dung. Ảnh: Reuters.