Đội tuyển Italia dưới thời HLV Roberto Mancini: Đường trở lại đỉnh cao vẫn còn dài

Sự phản ứng đúng lúc

Đội tuyển Italia có chiến thắng đậm trước Thổ Nhĩ Kỳ vào rạng sáng 29-9. Ảnh: FIGC.

Sáu tháng sau thất bại trước Bosnia-Herzegovina ở vòng tranh vé vớt (play-off) khiến Italia vắng mặt ở World Cup 2026, cũng là lần thứ ba liên tiếp vắng mặt tại World Cup, Azzurri (biệt danh của đội tuyển Italia) tiếp tục khởi đầu không như mong đợi khi thua Bỉ 0-2 ngay trên sân nhà. Đó cũng là trận đấu đánh dấu ngày trở lại đội tuyển của Roberto Mancini sau 3 năm.

Sau trận, những tiếng huýt sáo vang lên từ các khán đài. Còn ở họp báo sau trận, HLV Mancini chấp nhận phản ứng ấy. “Khi chúng tôi thua, chẳng ai vui cả. Khi bạn thất bại, bạn có thể bị huýt sáo”, ông nói.

Trong khi đó, hậu vệ Riccardo Calafiori cũng không giấu được sự thất vọng. “Những tiếng la ó khiến tôi đau lòng. Chúng tôi phải làm tốt hơn, tất cả đều biết điều đó, bắt đầu từ trận đấu tiếp theo”, hậu vệ Italia chia sẻ với giới truyền thông.

Trận thua Bỉ vì thế không chỉ là một kết quả đơn thuần. Nó tiếp tục đặt dấu hỏi về khả năng tìm lại vị thế của đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới, trong bối cảnh Italia đang trải qua một giai đoạn chuyển giao đầy thử thách. Và chỉ ba ngày sau, Azzurri đã có câu trả lời.

Đội tuyển Italia (áo xanh da trời) có màn trình diễn thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: FIGC

HLV Mancini thực hiện tới 8 thay đổi trong đội hình xuất phát khi Italia làm khách trước Thổ Nhĩ Kỳ. Sự điều chỉnh mạnh tay ấy mang đến diện mạo khác hẳn. Italia nhập cuộc chủ động, chơi tốc độ, kiểm soát bóng và liên tục tạo sức ép lên hàng phòng ngự đội chủ nhà để rồi thắng thuyết phục với tỷ số 4-1.

Nếu thất bại trước Bỉ cho thấy những vấn đề chưa được giải quyết, thì chiến thắng 4-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất đã chứng minh Italia vẫn có khả năng phản ứng mạnh mẽ.

Vẫn chờ hành trình hồi sinh bền vững

HLV Roberto Mancini (phải) vẫn còn nhiều việc phải làm với đội tuyển Italia. Ảnh: FIGC.

Sau trận thắng Thổ Nhĩ Kỳ, HLV Mancini nhấn mạnh rằng điều đáng ghi nhận là toàn đội đã duy trì được khả năng kiểm soát và tạo sức ép. Tuy nhiên, Mancini không muốn chiến thắng được nhìn nhận như màn trình diễn của một vài cá nhân.Theo Mancini, các cầu thủ đã cho thấy họ có thể làm được những điều tích cực.

Nhưng nhà cầm quân 61 tuổi cũng không để chiến thắng 4-1 che lấp những vấn đề còn tồn tại. Với ông, kết quả trước Thổ Nhĩ Kỳ có giá trị theo một cách đặc biệt. Theo HLV Mancini: “ Chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ có giá trị tương đương với thất bại trước Bỉ.”

Đó không phải sự đánh đồng về điểm số hay thành tích. Mancini muốn nhìn cả thắng và thua như những phần của cùng một quá trình xây dựng đội tuyển. Thất bại trước Bỉ phơi bày những hạn chế, còn chiến thắng tại Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy Italia có khả năng sửa chữa và phản ứng. “Điều quan trọng là các cầu thủ hiểu rằng họ có thể làm được những điều tốt, nhưng con đường vẫn còn dài”, HLVMancini nói.

Câu nói ấy có lẽ phản ánh đúng nhất trạng thái của Azzurri lúc này. Một trận thắng đậm chưa thể đưa Italia trở lại vị thế cũ, cũng như một thất bại không thể phủ nhận hoàn toàn những tín hiệu tích cực mà đội bóng đã tạo ra. Điều đáng chú ý hơn cả là HLV Mancini đang mạnh dạn trao cơ hội cho những gương mặt mới, đồng thời tìm cách tạo ra sự cạnh tranh và sức sống khác cho đội tuyển.

Phía trước Italia là trận đấu với Pháp tại Paris vào rạng sáng ngày 3-10. Sau màn đáp trả trước Thổ Nhĩ Kỳ, Azzurri sẽ phải tiếp tục chứng minh rằng chiến thắng 4-1 không phải một khoảnh khắc nhất thời. Bởi với một đội tuyển đang tìm lại bản sắc và niềm tin, điều quan trọng không chỉ là biết đứng dậy sau một thất bại, mà còn phải biến sự hồi sinh thành một hành trình bền vững.