Trao giải môn Đẩy gậy và Điền kinh

Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi (từ ngày 27-29/9), các vận động viên tham gia thi đấu môn Đẩy gậy và Điền kinh trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Nguyên lần thứ X, năm 2026 đã hoàn thành các nội dung thi đấu. Ban Tổ chức trao 32 bộ giải cho các vận động viên, đoàn đạt thành tích xuất sắc.

Các vận động viên tranh tài môn Đẩy gậy.

Môn Điền kinh, đoàn Phan Đình Phùng giành 8 giải Nhất; Bắc Kạn giành 6 giải Nhất; Tân Cương và Bách Quang mỗi đoàn giành 3 giải Nhất.

Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích thi đấu xuất sắc.

Tham gia 2 môn thi đấu có khoảng 260 vận động viên. Các vận động viên đã thi đấu sôi nổi, nỗ lực hết mình, góp phần tạo nên những cuộc tranh tài hấp dẫn, qua đó lan tỏa tinh thần thể thao và phong trào rèn luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

Theo chương trình, môn Kéo co sẽ tiến hành thi đấu vào ngày 1-10.