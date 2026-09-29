Odegaard phẫn nộ sau thất bại của Na Uy: 'Hành động đó vượt quá giới hạn'

Tình huống va chạm diễn ra ở phút 90+3, thời điểm Na Uy đang dốc toàn lực tìm kiếm bàn gỡ hòa. Nhận bóng ở phần sân nhà, Odegaard thực hiện đường chuyền bằng chân trái. Dù bóng đã rời chân tiền vệ người Na Uy, Bernardo Silva vẫn lao vào từ phía sau và đạp mạnh thẳng vào mắt cá chân phải của đối phương.

Ngay sau pha phạm lỗi, Odegaard tỏ rõ sự bức xúc và tiến lại đối chất trực tiếp với tiền vệ thuộc biên chế Manchester City. Trả lời đài TV2 sau trận đấu, thủ quân tuyển Na Uy không giấu nổi sự giận dữ: “Anh ta thật ngớ ngẩn, cứ đá tôi ngã xuống rất lâu sau khi tôi đã chuyền bóng đi rồi. Tôi không hiểu anh ta đang làm gì. Hành động đó không được phép trên sân bóng. Thật đáng tiếc khi người ta lại làm như vậy”.

Pha phạm lỗi khiến Odegaard gặp vấn đề ở mắt cá chân

Khi được phóng viên hỏi sâu hơn về nội dung cuộc tranh cãi giữa hai người, ngôi sao 27 tuổi chỉ đáp ngắn gọn: “Tôi nghĩ chúng ta không nên nói điều đó trên truyền hình”. Pha va chạm khiến Odegaard gặp khó khăn trong những phút cuối trận. Khi Na Uy được hưởng quả phạt góc và tìm kiếm bàn gỡ, tiền vệ thuộc biên chế Arsenal không thể tham gia tình huống tấn công, buộc phải đứng ở khu vực giữa sân với khả năng di chuyển hạn chế.

Chia sẻ về tình trạng thể lực, đội trưởng tuyển Na Uy cho biết: “Có lẽ tối nay tình hình sẽ không tốt, nhưng tôi hy vọng mọi chuyện sẽ ổn trong vài ngày tới”. Đây không phải lần đầu Odegaard gặp vấn đề ở mắt cá chân. Tháng 9/2024, tiền vệ này từng phải nghỉ thi đấu sau chấn thương dây chằng mắt cá trong trận Na Uy thắng Áo 2-1. Vì vậy, tình huống va chạm với Bernardo Silva tiếp tục khiến người hâm mộ Arsenal lo ngại về thể trạng của ngôi sao quan trọng nhất tuyến giữa.

Pha phạm lỗi khiến Odegaard gặp vấn đề ở mắt cá chân

Trái ngược với sự tức giận từ phía đội chủ nhà, Bernardo Silva tỏ ra khá thản nhiên. Trả lời tờ VG (Na Uy), tiền vệ Bồ Đào Nha phớt lờ chỉ trích bằng câu đáp ngắn gọn: “Đó là bóng đá, bạn ạ”. Đồng đội của anh, tiền đạo Goncalo Ramos cũng đưa ra quan điểm tương tự khi cho rằng khi cho rằng những pha va chạm quyết liệt là bản chất không thể tách rời của mọi trận đấu.

Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 dành cho Bồ Đào Nha. Erling Haaland ghi bàn thắng quốc tế thứ 65 cho Na Uy, nhưng các pha lập công của Joao Felix và Goncalo Ramos giúp đội khách giành trọn 3 điểm, qua đó nối dài chuỗi chiến thắng tại vòng bảng UEFA Nations League.

Thất bại này càng thêm phần cay đắng cho Na Uy khi nhạc trưởng của họ đối mặt nguy cơ tái phát chấn thương. Theo lịch thi đấu, Na Uy sẽ làm khách trước Xứ Wales vào thứ Năm, trước khi di chuyển đến Porto tái đấu Bồ Đào Nha sau đó ba ngày. Trong khi đó, Arsenal đang nín thở chờ đợi kết quả kiểm tra y tế của Odegaard trước cuộc tiếp đón Leeds United tại Premier League vào ngày 10/10.