Đội hình ra sân Việt Nam vs Thái Lan: HLV Kim Sang-sik gây sốc

Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan trong khuôn khổ bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 29/9. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều giành mục tiêu chiến thắng để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất vượt qua vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số trận đấu nhanh nhất.

HLV Kim Sang-sik khiến nhiều người bất ngờ khi tạo ra hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam.

Cao Pendant Quang Vinh tiếp tục đá chính.

Trong khung gỗ, thủ thành Lê Giang Patrik tiếp tục nhận được sự tin tưởng cho suất bắt chính của đội tuyển Việt Nam. Lê Ngọc Bảo đá ở vị trí trung vệ lệch trái, Adou Minh chuyển sang chơi trung vệ lệch phải đsung với sở trường của mình. Bùi Hoàng Việt Anh chơi ở trung tâm hàng phòng ngự - đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Ở hành lang trái, Phan Tuấn Tài được xếp đá chính và cánh đối diện là Trương Tiến Anh. Bộ đôi này có thể hỗ trợ tấn công tốt nhờ khả năng leo biên và tạt cánh ấn tượng.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Lê Phạm Thành Long không bị thay thế còn Đỗ Hoàng Hên nhường chỗ cho Võ Hoàng Minh Khoa. Trên hàng công, nhiều khả năng Cao Pendant Quang Vinh sẽ đá tiền đạo lệch trái, cánh đối diện là Nguyễn Tài Lộc. Nguyễn Đình Bắc mang băng đội trưởng và sắm vai trò chủ công.

Bên phía đội tuyển Thái Lan, HLV Anthony Hudson xếp Chananthip Songkrasin đá chính. Supachai - tiền đạo nội hàng đầu có mặt trong đội hình xuất còn Supachok ngồi dự bị.

Việt Nam

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Patrik Lê Giang

TM

2

Lê Ngọc Bảo

3

Cao Pendant Quang Vinh

5

Nguyễn Adou Leygley Minh

8

Lê Phạm Thành Long

9

Nguyễn Đình Bắc

ĐT

13

Nguyễn Tài Lộc

15

Trương Tiến Anh

19

Võ Hoàng Minh Khoa

20

Bùi Hoàng Việt Anh

22

Phan Tuấn Tài

DỰ BỊ

4

Lê Văn Đô

6

Nguyễn Nhật Minh

7

Phạm Xuân Mạnh

10

Đỗ Hoàng Hên

11

Williams Minh Hoàng

14

Nguyễn Hoàng Đức

16

Ngô Đăng Khoa

17

Phạm Gia Hưng

18

Nguyễn Hai Long

21

Trần Trung Kiên

TM

23

Nguyễn Văn Việt

Thái Lan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

20

Saranon Anuin

TM

2

Nattapong Sayriya

4

Manuel Bihr

6

Sarach Yooyen

7

Kakana Khamyok

8

Peeradol Chamrasamee

9

Supachai Chaided

12

Nicholas Mickelson

15

Kritsada Kaman

18

Chanathip Songkrasin

ĐT

21

Suphanan Bureerat

DỰ BỊ

1

Patiwat Khammai

TM

3

Chaiyaphon Otton

5

Peerawat Akkatrum

10

Supachok Sarachat

11

Anan Yodsangwal

13

Waris Choolthong

14

Teerasak Poeiphimai

16

Iklas Sanron

17

Jude Soonsup-Bell

19

Teerapat Prueotong

22

Seksan Ratree

23

Kampon Pathomakkakul

TM