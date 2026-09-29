Đội hình ra sân Việt Nam vs Thái Lan: HLV Kim Sang-sik gây sốc
Đội hình đội tuyển Việt Nam vs Thái Lan trong khuôn khổ vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra lúc 19h30 ngày 29/9.
Đội tuyển Việt Nam đối đầu Thái Lan trong khuôn khổ bảng B Division 1 FIFA ASEAN Cup 2026 lúc 19h30 ngày 29/9. Đây là trận đấu mà cả hai đội đều giành mục tiêu chiến thắng để chiếm ưu thế trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất vượt qua vòng bảng. Báo Điện tử VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số trận đấu nhanh nhất.
HLV Kim Sang-sik khiến nhiều người bất ngờ khi tạo ra hàng loạt sự thay đổi trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam.
Trong khung gỗ, thủ thành Lê Giang Patrik tiếp tục nhận được sự tin tưởng cho suất bắt chính của đội tuyển Việt Nam. Lê Ngọc Bảo đá ở vị trí trung vệ lệch trái, Adou Minh chuyển sang chơi trung vệ lệch phải đsung với sở trường của mình. Bùi Hoàng Việt Anh chơi ở trung tâm hàng phòng ngự - đóng vai trò đặc biệt quan trọng.
Ở hành lang trái, Phan Tuấn Tài được xếp đá chính và cánh đối diện là Trương Tiến Anh. Bộ đôi này có thể hỗ trợ tấn công tốt nhờ khả năng leo biên và tạt cánh ấn tượng.
Ở vị trí tiền vệ trung tâm, Lê Phạm Thành Long không bị thay thế còn Đỗ Hoàng Hên nhường chỗ cho Võ Hoàng Minh Khoa. Trên hàng công, nhiều khả năng Cao Pendant Quang Vinh sẽ đá tiền đạo lệch trái, cánh đối diện là Nguyễn Tài Lộc. Nguyễn Đình Bắc mang băng đội trưởng và sắm vai trò chủ công.
Bên phía đội tuyển Thái Lan, HLV Anthony Hudson xếp Chananthip Songkrasin đá chính. Supachai - tiền đạo nội hàng đầu có mặt trong đội hình xuất còn Supachok ngồi dự bị.
Việt Nam
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
1
Patrik Lê Giang
TM
2
Lê Ngọc Bảo
3
Cao Pendant Quang Vinh
5
Nguyễn Adou Leygley Minh
8
Lê Phạm Thành Long
9
Nguyễn Đình Bắc
ĐT
13
15
19
Võ Hoàng Minh Khoa
20
Bùi Hoàng Việt Anh
22
Phan Tuấn Tài
DỰ BỊ
4
Lê Văn Đô
6
Nguyễn Nhật Minh
7
Phạm Xuân Mạnh
10
Đỗ Hoàng Hên
11
Williams Minh Hoàng
14
Nguyễn Hoàng Đức
16
Ngô Đăng Khoa
17
Phạm Gia Hưng
18
Nguyễn Hai Long
21
Trần Trung Kiên
TM
23
Nguyễn Văn Việt
Thái Lan
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
20
Saranon Anuin
TM
2
Nattapong Sayriya
4
Manuel Bihr
6
Sarach Yooyen
7
Kakana Khamyok
8
Peeradol Chamrasamee
9
Supachai Chaided
12
Nicholas Mickelson
15
Kritsada Kaman
18
Chanathip Songkrasin
ĐT
21
Suphanan Bureerat
DỰ BỊ
1
Patiwat Khammai
TM
3
Chaiyaphon Otton
5
Peerawat Akkatrum
10
Supachok Sarachat
11
Anan Yodsangwal
13
Waris Choolthong
14
Teerasak Poeiphimai
16
Iklas Sanron
17
Jude Soonsup-Bell
19
Teerapat Prueotong
22
Seksan Ratree
23
Kampon Pathomakkakul
TM
Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/doi-hinh-ra-san-viet-nam-vs-thai-lan-hlv-kim-sang-sik-gay-soc-ar1042516.html