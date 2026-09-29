Dẫn 2 bàn, Philippines vẫn không thể thắng

Philippines tự làm khó ở FIFA ASEAN Cup.

Philippines bước vào trận gặp Pakistan với mục tiêu phải thắng sau thất bại 0-1 trước Việt Nam ở lượt mở màn. Pakistan còn chịu áp lực lớn hơn khi vừa thua Thái Lan 0-4, vì vậy cuộc đối đầu tại Bandung được xem là cơ hội rõ nhất để hai đội kiếm 3 điểm.

Tuy nhiên, sau 90 phút giằng co, không đội nào hoàn thành mục tiêu. Trận đấu kết thúc 2-2, khiến Philippines và Pakistan cùng có một điểm sau hai lượt.

Kết quả này đặc biệt đáng tiếc với Philippines. Đội bóng của HLV Carles Cuadrat mang đến giải lực lượng gồm nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài và từng gây nhiều khó khăn cho Việt Nam ở trận ra quân. Randy Schneider sút trúng xà ngang, Jarvey Gayoso buộc Patrik Lê Giang cứu thua, còn bàn gỡ cuối trận của Kenji Nishioka bị VAR từ chối.

Trước Pakistan, đối thủ bị đánh giá thấp hơn đáng kể và vừa nhận bốn bàn thua trước Thái Lan, Philippines có cơ hội tốt để trở lại cuộc đua. Nhưng hai bàn thắng vẫn không đủ mang về chiến thắng.

Pakistan ở chiều ngược lại cho thấy phản ứng tích cực sau trận thua đậm Thái Lan. Đội bóng của HLV Nolberto Solano từng để lộ khoảng cách đáng kể trước một trong những đội mạnh nhất khu vực ở lượt đầu, nhưng FIFA cũng ghi nhận họ có một số thời điểm lên bóng đáng chú ý. Trận hòa Philippines ít nhất giúp Pakistan có điểm đầu tiên tại giải.

Một điểm không khiến Philippines hay Pakistan lập tức hết mọi khả năng trên lý thuyết, nhưng vị thế của hai đội trở nên rất khó khăn.

Pakistan cho thấy phản ứng tích cực sau trận thua Thái Lan 0-4, nhưng một điểm vẫn chưa đủ để cải thiện đáng kể cục diện bảng B.

Trước trận Thái Lan - Việt Nam tối 29/9, hai đội này đều đã có 3 điểm. Philippines và Pakistan chỉ có một điểm, đồng nghĩa họ không còn quyền tự quyết trong cuộc đua ở bảng B.

Lịch lượt cuối cũng không thuận lợi. Philippines phải gặp Thái Lan ngày 2/10, trong khi Pakistan đối đầu Việt Nam. Hai trận diễn ra cùng giờ, với Philippines ở Bandung còn Pakistan phải di chuyển tới Jakarta.

Điều đáng nói là FIFA ASEAN Cup chỉ đưa đội nhất bảng vào chung kết, còn đội đứng thứ hai đá trận tranh hạng ba. Vì vậy, việc đánh rơi hai điểm trong cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ được xem là vừa sức nhất khiến cả Philippines lẫn Pakistan gần như không còn chỗ cho sai lầm.

Với Philippines, trận hòa 2-2 cũng làm giảm giá trị màn trình diễn khá tốt trước Việt Nam. Họ từng khiến nhà đương kim vô địch khu vực phải vất vả mới thắng 1-0, nhưng không thể biến sự tích cực ấy thành 3 điểm trước Pakistan.

Còn với Pakistan, một điểm cho thấy đội bóng Nam Á đủ khả năng tạo ra khó khăn khi gặp đối thủ vừa tầm hơn. Tuy nhiên, thử thách cuối cùng lại là Việt Nam, đội đã thắng Philippines ở lượt đầu và bước vào giải với mục tiêu cạnh tranh chức vô địch.

Trận hòa bốn bàn vì thế giúp cả hai tránh thất bại, nhưng không giải quyết được vấn đề lớn nhất. Philippines và Pakistan cần một chiến thắng để trở lại cuộc đua, cuối cùng mỗi đội chỉ mang về một điểm và phải bước vào lượt cuối trong thế chờ đợi kết quả từ các đối thủ khác.