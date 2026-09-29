Dẫn 2 bàn, Philippines vẫn bị Pakistan cầm hoà 2-2

●FIFA ASEAN Cup

Philippines

2-2

Pakistan

Reyes 24’

Kristensen 32’

Kết thúc

Khan 47’

Shahzad 62’

Trận đấu giữa Philippines và Pakistan diễn ra lúc 16h ngày 29/9 trên sân vận động Si Jalak Harupat (Indonesia). Trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng B tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Philippines là đội chơi chủ động và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong hiệp một. Sau những pha dứt điểm bất thành của Leipold, đội bóng này mở tỷ số ở phút 24. Kristensen đánh đầu từ quả tạt của đồng đội, bóng không được hàng thủ Pakistan giải nguy dứt khoát, tạo điều kiện để Reyes băng vào đánh đầu bồi thành bàn.

Pakistan có cơ hội gỡ hòa ở phút 28 nhưng Akbar Khan không thắng được thủ môn Philippines. Chỉ ít phút sau, Fazal để bóng chạm tay trong vòng cấm sau cú sút của Paul Tabinas. Kristensen thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 32, nâng tỷ số lên 2-0.

Philippines còn có thể gia tăng cách biệt ở phút 36, khi Schneider đột phá rồi kiến tạo thuận lợi cho Kristensen, nhưng tiền đạo này không thể đánh bại thủ môn Pakistan. Hiệp một khép lại với lợi thế 2-0 dành cho Philippines.

Sang hiệp hai, thế trận đảo chiều rất nhanh. Ngay phút 47, Akbar Khan thoát xuống sau đường chọc khe bổng rồi vượt qua hậu vệ Philippines, dứt điểm rút ngắn tỷ số còn 1-2. Đến phút 62, Shahzad tận dụng sai lầm của đối phương, cướp bóng ngay bên phần sân Philippines trước khi đột phá vào trung lộ và dứt điểm hiểm hóc, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Philippines kiểm soát tới 67% thời lượng bóng trong hiệp hai, tung 8 cú sút và hưởng 5 quả phạt góc, nhưng chỉ một lần dứt điểm trúng đích. Ngược lại, Pakistan chỉ có 4 cú sút nhưng hai lần đưa bóng trúng cầu môn đều được chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau khi bị gỡ hòa, Philippines tỏ ra vội vàng và gặp khó trong việc xuyên phá hàng thủ đối phương. Không có thêm bàn thắng trong thời gian còn lại, hai đội khép lại trận đấu với tỷ số hòa 2-2.

Philippines

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Kevin Ray Mendoza

TM

3

Paul Tabinas

4

Jefferson Tabinas

5

Jesper Nyholm

6

Sandro Reyes

7

Andre Leipold

10

Bjorn Kristensen

11

Randy Schneider

12

Amani Aguinaldo

ĐT

14

Oskari Kekkonen

19

Zico Bailey

Pakistan

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

1

Yousuf Butt

TM

2

Mohammad Fazal

3

Mohib Ullah

4

Abdullah Iqbal

ĐT

5

Easah Suliman

8

Abdul Shahdad

10

Alamgir Ghazi

13

Muhammad Ali Akbar Khan

15

Umar Nawaz

19

Ali Uzair Mahmood

21

Haris Zeb

Thông tin trước trận Philippines vs Pakistan

Philippines được đánh giá nhỉnh hơn Pakistan cả về thứ hạng lẫn chất lượng đội hình. Trên bảng xếp hạng FIFA, Philippines đứng thứ 135, bỏ xa vị trí 198 của đối thủ. Việc giải đấu diễn ra trong dịp FIFA Days cũng giúp đội bóng Đông Nam Á có điều kiện triệu tập nhiều cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài, qua đó tăng đáng kể chiều sâu lực lượng.

Trận đấu giữa Philippines và Pakistan thuộc lượt trận thứ hai bảng B FIFA ASEAN Cup 2026. (Ảnh: @pakistanffofficial/Instagram)

Phong độ gần đây của Philippines chưa thực sự ổn định, nhưng họ vẫn sở hữu những yếu tố có thể tạo ra khác biệt trước Pakistan. Khả năng kiểm soát bóng, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cùng tuyến giữa cơ động cho phép Philippines hướng tới thế trận chủ động, thay vì phải chơi phòng ngự như khi gặp những đối thủ mạnh hơn. Ở lượt trận đầu tiên, Philippines để thua sát nút 0-1 trước đội tuyển Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Pakistan bị đánh giá thấp nhất bảng B ngay từ trước giải. Những hạn chế của đại diện Nam Á bộc lộ rõ trong trận ra quân, khi họ không thể chống đỡ sức ép của Thái Lan và nhận thất bại 0-4. Khoảng cách về trình độ khiến Pakistan gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì cự ly đội hình và theo kịp tốc độ triển khai bóng của đối phương.