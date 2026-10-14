U15 Việt Nam dự World Cup khi nào, ở đâu, giải đấu có gì đặc biệt?

Từ ngày 22 đến 31/10, thủ đô Baku của Azerbaijan đăng cai FIFA U15 World Cup & Festival 2026. Đây không đơn thuần là một giải đấu thể thao, mà là một siêu lễ hội bóng đá quy mô chưa từng có do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) khởi xướng. Lần đầu tiên, hàng nghìn tài năng trẻ từ khắp các châu lục cùng quy tụ để tranh tài, học hỏi và trải nghiệm một thể thức thi đấu đột phá.

Giải đấu hứa hẹn mang đến những trận cầu bùng nổ, giàu tính cống hiến và là bệ phóng cho các ngôi sao tương lai. Cùng với đó, sự hiện diện của đội tuyển U15 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn khiến CĐV Việt Nam đổ dồn chú ý về giải đấu và chờ đợi vào màn trình diễn của một thế hệ mới chớm nở của bóng đá Việt Nam.

Các cầu thủ U15 Việt Nam tập luyện cho giải đấu sắp tới.

Siêu giải đấu của FIFA

FIFA U15 World Cup & Festival 2026 được giới chuyên môn ví như sáng kiến tuyệt vời mới của bóng đá trẻ toàn cầu. Điểm đặc biệt đầu tiên và dễ nhận thấy nhất chính là quy mô khổng lồ của sân chơi này. Thay vì giới hạn số lượng đội bóng qua các vòng loại khắt khe như các giải World Cup truyền thống, FIFA đã mở cửa cho từ 189 đến 191 quốc gia và vùng lãnh thổ gửi đại diện đến tranh tài.

Đây là con số kỷ lục, biến giải đấu tại Azerbaijan trở thành ngày hội có số lượng đội tuyển tham gia đông nhất trong lịch sử thể thao toàn cầu. Để vận hành một bộ máy khổng lồ như vậy, ban tổ chức đã chia các đội tuyển vào 32 bảng đấu (kéo dài từ bảng A cho đến bảng AF). Tại đây, các cầu thủ trẻ thi đấu vòng tròn một lượt để tìm ra những cái tên xuất sắc nhất bước tiếp vào vòng knock-out.

Không chỉ gây choáng ngợp về quy mô, giải đấu này còn đánh dấu cuộc cách mạng về tư duy tổ chức của FIFA thông qua những thay đổi mang tính đột phá về mặt luật lệ. Khác biệt lớn nhất chính là việc áp dụng thể thức thi đấu 8vs8 (8 đấu 8) thay vì 11vs11 như thông lệ. Quyết định này nhằm tối ưu hóa không gian chơi bóng cho lứa tuổi 15, giúp các em tăng cường tần suất chạm bóng, rèn luyện kỹ năng xử lý trong phạm vi hẹp và phát triển tư duy chiến thuật linh hoạt.

Sân thi đấu cũng được thiết kế lại với kích thước thu nhỏ, cụ thể là 68m x 50m. Tuy nhiên, có một chi tiết cực kỳ thú vị là khung thành vẫn giữ nguyên kích thước tiêu chuẩn của sân 11 người. Sự kết hợp giữa sân nhỏ và cầu môn lớn sẽ biến mỗi trận đấu thành một bữa tiệc bàn thắng, nơi các tiền đạo có nhiều cơ hội dứt điểm và các thủ môn phải hoạt động hết công suất.

Bên cạnh đó, luật việt vị mới được thử nghiệm với những ý tưởng độc đáo: chỉ áp dụng trong khu vực 1/3 sân tấn công (tính từ vạch quy định cách đường biên ngang cuối sân 23m).

Thay đổi này giúp giảm thiểu các tình huống gián đoạn, khuyến khích lối chơi tấn công tổng lực và tốc độ. Đồng thời, việc thay thế ném biên bằng đá biên khi bóng đi hết đường biên dọc sẽ giúp các đội thực hiện các tình huống triển khai tấn công nhanh hơn, bất ngờ hơn. Tất cả những cải tiến này biến FIFA U15 World Cup & Festival 2026 thành sân chơi đích thực của bóng đá, với nhịp độ diễn ra nhanh và đậm tính cống hiến theo đúng độ tuổi cầu thủ U15.

HLV Hoàng Anh Tuấn lần thứ 2 dẫn dắt đội trẻ Việt Nam dự sân chơi cấp độ World Cup.

Chờ đợi gì ở U15 Việt Nam

Bóng đá Việt Nam không thể đứng ngoài ngày hội của cầu thủ lứa tuổi U15 toàn cầu. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ dẫn dắt đội hình U15 Việt Nam lên đường sang Azerbaijan thi đấu và tích lũy kinh nghiệm ở dịp quý giá. Ông Tuấn vốn là người thầy mát tay, đã đi vào lịch sử với dấu mốc dẫn dắt đội hình có Quang Hải, Hoàng Đức dự FIFA U20 World Cup 2017.

Trước đó, tại ngày hội bóng đá U15, quy tụ các CLB mạnh trên toàn quốc tại Nha Trang, HLV Hoàng Anh Tuấn đảm nhận vai trò Giám đốc Kỹ thuật. Sự trở lại của vị chiến lược gia họ Hoàng trên cương vị thuyền trưởng U15 Việt Nam, dự sân chơi tầm cỡ thế giới, được kỳ vọng sẽ xây dựng nền tảng kỷ luật thép, tư duy chiến thuật hiện đại và bản lĩnh vững vàng cho các "ngọc thô" của bóng đá Việt Nam.

Theo kết quả bốc thăm từ ban tổ chức, hành trình của U15 Việt Nam tại vòng bảng sẽ đặc biệt khó lường và thú vị. Chúng ta nằm ở bảng R cùng 5 đối thủ đến từ nhiều châu lục khác nhau, bao gồm: Bosnia & Herzegovina, Brunei, Guyana, Iran và Mauritius. Đây là một bảng đấu mang tính giao thoa văn hóa bóng đá rất cao.

Nếu như Iran đại diện cho lối chơi thể lực và đẳng cấp hàng đầu châu Á, Bosnia & Herzegovina mang đậm tư duy châu Âu hiện đại, thì những ẩn số như Guyana hay Mauritius sẽ là bài kiểm tra tuyệt vời cho khả năng ứng biến của các cầu thủ trẻ Việt Nam. Đối thủ quen thuộc duy nhất là Brunei sẽ là cơ hội để thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn giành chiến thắng và tạo nên cú hích tại U15 World Cup & Festival 2026.

Tại giải đấu lần này, điều mà người hâm mộ và giới chuyên môn chờ đợi ở U15 Việt Nam không phải là áp lực về mặt thành tích. Mục tiêu cốt lõi và ý nghĩa nhất chính là sự cọ xát và tích lũy kinh nghiệm trong dịp quý giá này. Thể thức 8vs8 mới lạ đòi hỏi các cầu thủ phải chơi bóng thông minh hơn, di chuyển không bóng nhiều hơn và phản xạ nhanh hơn.

Việc được đối đầu với các nền bóng đá đa dạng từ khắp nơi trên thế giới sẽ giúp các cầu thủ trẻ tuổi vượt qua vùng an toàn, tự tin phô diễn kỹ thuật và học hỏi những tinh hoa từ bạn bè quốc tế. Đây chính là bước đệm hoàn hảo để bóng đá Việt Nam sàng lọc, phát hiện ra những viên ngọc thô quý giá, chuẩn bị lực lượng cho các mục tiêu dài hạn như góp mặt ở U17 Việt Nam, chinh chiến tại đấu trường khu vực, châu lục và tìm kiếm cơ hội dự U17 World Cup - điều mà đội U17 Việt Nam hiện tại đã làm được.

Theo quan niệm của FIFA, lứa tuổi U15 là lúc các cầu thủ bắt đầu chuyển dịch từ việc tập trung hoàn toàn vào kỹ thuật cá nhân (giai đoạn U9-U11) sang phát triển tư duy chiến thuật phức tạp, thể lực và hiệu suất thi đấu (giai đoạn U12-U16). Đây là lúc các cầu thủ trẻ tuổi học cách đọc trận đấu, phối hợp nhóm và làm quen với áp lực tranh chấp thực tế.

Chủ tịch Gianni Infantino từng tuyên bố: "FIFA muốn dùng lứa tuổi U15 để thúc đẩy các quốc gia thành viên bắt buộc phải đầu tư nghiêm túc vào hệ thống đào tạo trẻ thay vì chỉ tập trung vào đội tuyển quốc gia hay U23". Sân chơi U15 World Cup & Festival ra đời để giúp FIFA thực hiện tham vọng "đưa bóng đá toàn cầu kéo lại gần nhau", giúp các nền bóng đá nhỏ có cơ hội tiến thẳng đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, va vấp cùng các đối thủ từ mạnh đến yếu.