Tranh cãi quanh trận chia tay Messi chưa khép lại

Trận chia tay Messi vướng tranh cãi.

Trong bài viết dài được đăng tải hôm 12/10, Adelekoun kể lại những trải nghiệm của đoàn Benin trong chuyến hành quân tới Buenos Aires, từ hành trình di chuyển vất vả cho đến những gì xảy ra sau trận đấu.

Theo trợ lý này, các cầu thủ Benin cảm thấy tự hào khi được góp mặt trong dịp đặc biệt của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Tuy nhiên, sự háo hức nhanh chóng chuyển thành nỗi thất vọng.

Adelekoun cho biết đội bóng phải trải qua hành trình dài để đến Argentina. Các thành viên di chuyển 6 giờ từ Abidjan tới Paris, sau đó tiếp tục bay 13 giờ từ thủ đô nước Pháp đến Buenos Aires, chưa kể thời gian quá cảnh. Đoàn cũng phải chia thành ba nhóm để hoàn tất chuyến đi.

“Điều khiến tôi kinh ngạc là việc đội tuyển Argentina thẳng thừng từ chối giao lưu với các cầu thủ của tôi sau trận đấu”, Adelekoun chia sẻ. Trợ lý này cho biết những cái bắt tay diễn ra chóng vánh, lạnh nhạt. Khi các cầu thủ Benin tìm cách tiếp cận Messi, lực lượng an ninh lập tức can thiệp quyết liệt.

Nhiều cầu thủ Benin cố gắng tiếp cận Messi.

Theo trợ lý HLV Benin, cách hành xử đó khiến các cầu thủ châu Phi có cảm giác họ không được chào đón khi ở gần ngôi sao Argentina. Ông bày tỏ sự ngỡ ngàng trước cách đội bóng của mình bị đối xử, dù cả hai cùng tham dự một sự kiện đặc biệt.

Một trong những tình huống khiến Adelekoun bất bình nhất liên quan đến ý tưởng tổ chức hàng chào danh dự dành cho Messi. Theo lời kể, một người đã đề xuất các cầu thủ Benin đứng thành hàng và vỗ tay khi siêu sao Argentina đi qua.

Tuy nhiên, nhóm cầu thủ vừa tập hợp đã nhanh chóng bị nhân viên an ninh giải tán. Adelekoun tỏ ra khó hiểu trước cách hành xử này.

“Tốc độ mà các nhân viên an ninh giải tán nhóm cầu thủ nhỏ vừa tập hợp thật đáng kinh ngạc. Cứ như thể những người của tôi là một băng nhóm giữa cuộc bạo loạn vậy”, ông chia sẻ.

Theo trợ lý HLV Benin, những gì xảy ra khiến các cầu thủ cảm thấy hụt hẫng, đặc biệt khi Messi là thần tượng của nhiều người trẻ tại châu Phi. Được tham dự trận đấu đặc biệt của siêu sao này vốn là niềm tự hào, nhưng trải nghiệm sau trận lại để lại cảm giác không trọn vẹn.

Những cáo buộc của trợ lý HLV Benin đã làm dấy lên tranh cãi về cách đội bóng châu Phi được đối xử trong ngày đặc biệt của Messi. Phía Argentina hiện vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Messi khóc Trước trận đấu cuối cùng trong màu áo tuyển Argentina gặp Benin sáng 7/10, những khoảnh khắc của Lionel Messi nhận được nhiều sự chú ý từ người hâm mộ trên X.