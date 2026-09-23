McLaren đổi logo

Theo Car and Driver, logo thương hiệu McLaren vừa được thay đổi, đánh dấu sự khởi đầu cho kỷ nguyên mới của hãng siêu xe, đồng thời tri ân tinh thần chiến thắng từng truyền cảm hứng cho sự khởi đầu thương hiệu cách đây hơn 60 năm.

Dù vậy, logo mới của McLaren thực chất là nhận diện đầu tiên của hãng siêu xe này. Logo dạng chữ mới được lấy trực tiếp từ phần chữ treo phía trên các xưởng dịch vụ của cha mẹ nhà sáng lập Bruce McLaren ở Auckland (New Zealand).

Logo mới của McLaren sử dụng font chữ Sans-serif nét rộng. Tất cả các chữ cái đều viết hoa, trừ chữ c viết thường được bố trí phía trên một đường gạch nhỏ nằm ngang. Các biểu tượng Speedy Kiwi và Speedmark đặc trưng cũng tiếp tục được giữ lại trong bộ nhận diện mới của McLaren.

Theo Car and Driver, cả McLaren Racing và McLaren Automotive đều sẽ bắt đầu sử dụng logo mới, thay cho logo cũ đã được giới thiệu lần đầu vào năm 1981.

Ngược dòng lịch sử, Bruce McLaren từng chiến thắng cuộc đua xe thể thao đầu tiên bằng một chiếc Austin 7 Ulster đời 1929 mà ông tự chế tạo khi mới 14 tuổi. Chiếc xe huyền thoại này đã lăn bánh từ chính các xưởng dịch vụ gia đình McLaren.

Logo mới của McLaren sẽ được sử dụng trên chiếc McL 6GT - chiếc xe gợi nhắc trực tiếp đến M6GT, vốn là tầm nhìn nguyên bản của nhà sáng lập Bruce McLaren về một chiếc xe thương mại có khả năng tham dự giải đua Le Mans.

M6GT chưa bao giờ được thương mại hóa, nhưng McL 6GT sẽ kế thừa phần lớn ý tưởng ban đầu của nhà sáng lập Bruce McLaren. Mẫu xe thậm chí còn mang hộp số sàn quay trở lại dòng sản phẩm McLaren, lần đầu tiên sau hơn 30 năm.

Logo cũ của McLaren trên mẫu siêu xe Artura Spider. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Logo mới của McLaren xuất hiện giữa lúc đang có những thông tin về khoản đầu tư khổng lồ trị giá 500 triệu bảng Anh (khoảng 675 triệu USD) để mở rộng quy mô sản xuất và kỹ thuật của McLaren tại Anh.

Thương hiệu siêu xe cho biết khoản đầu tư sẽ được dùng để hỗ trợ sự tăng trưởng trong tương lai, bao gồm cả việc phát triển một mẫu SUV hiệu năng cao.