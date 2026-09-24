Xe gầm cao địa hình công suất 449 mã lực, giá chưa tới 800 triệu đồng

Hai phiên bản kể trên của Haval Raptor Plus có giá niêm yết lần lượt 189.800 Nhân dân tệ (tương đương 735,64 triệu đồng) và 196.800 Nhân dân tệ (762,77 triệu đồng).

Haval Raptor Plus Power Soul Edition.

Trong số các phiên bản mới, Haval Raptor Plus Hi4 255 Ultra được định vị là biến thể có cấu hình thấp hơn so với Hi4 255 Ultra Navigator Edition trước đây. Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ thống hỗ trợ lái, khi xe được đưa về cấp độ L2 cơ bản thay vì sử dụng đầy đủ gói phần cứng lái thông minh ADC3.0. Một số tính năng hỗ trợ lái nâng cao như NOA trên cao tốc, NOA trong đô thị và chức năng dự đoán, điều chỉnh hệ thống treo trước khi vào cua cũng không còn xuất hiện trên phiên bản mới.

Trong khi đó, Haval Raptor Plus Power Soul Edition gây chú ý nhờ phong cách thiết kế đậm chất SUV địa hình. Xe có hai lựa chọn màu ngoại thất gồm cam rực lửa, với giá tùy chọn thêm 4.000 Nhân dân tệ (15,50 triệu đồng) và đen bóng lửa. Cụm đèn pha được thiết kế theo phong cách vuông vức với cấu trúc ngoài vuông, bên trong tròn, kết hợp cùng lưới tản nhiệt hình chữ H mới tích hợp với viền cản trước. Phần nắp ca-pô được bổ sung các khe hút gió, trong khi cảm biến lidar đặt trên nóc xe tạo điểm nhấn công nghệ cho mẫu SUV.

Haval Raptor Plus Hi4 255 Ultra.

Haval Raptor Plus Hi4 255 Ultra cũng có diện mạo riêng với năm màu ngoại thất gồm trắng ánh trăng, đen huyền, xám mực, vàng pha lê và xanh đôn hoàng. So với Power Soul Edition, phiên bản này sử dụng bộ mâm 19 inch kết hợp lốp đường phố kích thước 255/60 R19, hướng tới khả năng vận hành cân bằng hơn giữa đường đô thị và những cung đường địa hình.

Riêng Haval Raptor Plus Power Soul Edition được trang bị bộ body kit màu đen phủ quanh thân xe, bao gồm các chi tiết hai bên thân, mâm xe và giá nóc. Xe sử dụng lốp địa hình 18 inch, đồng thời logo Power Soul được khắc trên viền cửa sổ bên hông nhằm tạo dấu hiệu nhận diện riêng. Cả hai phiên bản đều duy trì kiểu dáng đặc trưng của dòng Haval Raptor với thân xe vuông vức, phần đuôi dựng đứng và bánh dự phòng địa hình đặt bên ngoài. Cửa hậu mở ngang cũng góp phần tạo nên phong cách SUV địa hình truyền thống.

Haval Raptor Plus có chiều dài 4.912 mm, chiều rộng 1.950 mm, chiều cao 1.905 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Những đường nét thẳng và góc cạnh ở phần đuôi giúp mẫu SUV mang vẻ ngoài khỏe khoắn, trong khi khoảng sáng gầm và hệ thống trang bị phục vụ off-road tiếp tục là những yếu tố được chú trọng trên dòng xe này.

Bên trong khoang cabin, Haval Raptor Plus Power Soul Edition sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp đường chỉ khâu màu cam trên toàn bộ ghế ngồi. Các chi tiết màu cam tiếp tục xuất hiện trên tấm ốp cửa và khu vực bảng táp-lô phía hành khách, tạo sự tương phản và nhấn mạnh phong cách thể thao của phiên bản đặc biệt. Trong khi đó, Haval Raptor Plus Hi4 255 Ultra cung cấp ba tùy chọn màu nội thất gồm đen Obsidian, nâu Amber và be Dune mang đến cách phối màu thiên về sự đa dụng và sang trọng hơn.

Cả hai phiên bản mới đều sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít kết hợp hệ thống hybrid cắm điện hai mô-tơ. Theo công bố, tổng công suất của hệ thống đạt 449 mã lực, trong khi mô-men xoắn cực đại kết hợp đạt 660 Nm. Xe được trang bị bộ pin lithium ternary dung lượng 44,7 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện tối đa 255 km theo chu trình CLTC. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h đạt 5,8 giây, trong khi mức tiêu thụ nhiên liệu thấp nhất theo điều kiện WLTC được công bố ở mức 6,2 lít/100 km.

Khả năng vận hành địa hình của Haval Raptor Plus Hi4 255 Ultra và Power Soul Edition tiếp tục được hỗ trợ bởi vi sai khóa cơ khí điều khiển điện tử ở cầu sau, đồng thời cung cấp các chức năng phục vụ việc quay đầu và bò địa hình. Xe có tổng cộng bảy chế độ lái gồm tiêu chuẩn, tiết kiệm nhiên liệu, mạnh mẽ, tuyết, bùn, cát và dẫn động bốn bánh cho phép người lái lựa chọn thiết lập phù hợp với từng điều kiện vận hành.

Đối với trang bị tùy chọn, Haval Raptor Plus Hi4 255 Ultra có thể bổ sung hệ thống giảm xóc điều khiển điện tử với chi phí 3.000 Nhân dân tệ (11,63 triệu đồng). Trong khi đó, phiên bản Power Soul Edition có thể lựa chọn gói hỗ trợ lái trị giá 12.000 Nhân dân tệ (46,51 triệu đồng), bao gồm giảm xóc điều khiển điện tử và chức năng điều chỉnh giảm xóc trước.