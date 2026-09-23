Hyundai Tucson 2027 lộ diện, thêm bản Turbo Hybrid hoàn toàn mới

Hyundai vừa công bố đầy đủ các thông số kỹ thuật kèm theo hình ảnh về Tucson 2027 thế hệ thứ 5 dành cho thị trường Hàn Quốc. Mẫu xe dự kiến chính thức ra mắt thị trường vào tháng 10/2026.

Ở lần nâng cấp này, Hyundai Tucson 2027 sẽ tập trung vào hai phiên bản 1.6 Turbo và 1.6 Turbo Hybrid.

Ngoại hình Tucson 2027 có rất nhiều khác biệt so với thế hệ đang bán tại thị trường Việt Nam. Ngôn ngữ thiết kế “Nghệ thuật thép” (Art of Steel) được áp dụng triệt để nhằm tạo nên phong cách khỏe khoắn và góc cạnh hơn.

Ngoại thất Tucson 2027 có nhiều thay đổi so với thế hệ tiền nhiệm, đồng thời kích thước cũng lớn hơn - Ảnh: Hyundai

Phần đầu xe tạo ấn tượng mạnh với hệ thống đèn LED ban ngày hình chữ H, tích hợp liền mạch vào lưới tản nhiệt. Xe cũng trang bị một dải LED siêu mỏng nằm ngang và kết nối 2 bên, sử dụng công nghệ ánh sáng gián tiếp.

Thân xe có các đường dập nổi sắc cạnh. Cụm đèn hậu 3D kiểu lăng kính với thấu kính trong suốt tạo hiệu ứng đồ họa tinh thể. Riêng phiên bản thể thao XRT có chi tiết khác biệt là cụm lưới tản nhiệt màu tối, tấm ốp gầm hầm hố, ốp vè bánh xe vân carbon cùng màu nội thất độc quyền.

Kích thước của Tucson 2027 cũng lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Cụ thể, chiều dài tổng thể của xe đạt 4.700 mm, tăng 60 mm; chiều rộng tăng thêm 40 mm lên mức 1.905 mm, trục cơ sở cũng kéo thêm 30 mm lên mức 2.785 mm. Với kích thước lớn hơn, không gian trong xe theo đó cũng rộng rãi hơn.

Thiết kế khoang lái Tucson 2027 đậm chất kỹ thuật số. Bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ gọn đặt phía sau vô-lăng hai chấu vát đáy công thái học. Ở giữa là màn hình giải trí cảm ứng với 2 tùy chọn kích thước 12,9 inch hoặc 17 inch. Một số phím điều khiển dạng vật lý vẫn được giữ lại.

Thiết kế khoang lái của Tucson 2027 - Ảnh: Hyundai

Điểm nhấn về công nghệ trên Hyundai Tucson 2027 là lần đầu tiên tích hợp hệ thống Pleos Connect, đi kèm trợ lý ảo Gleo AI, cho phép xử lý các câu hỏi ngữ cảnh đa lượt, hỗ trợ lên lộ trình, điều chỉnh nhiệt độ trong xe và trả lời các câu hỏi kiến thức tổng quát. Hệ thống cũng hỗ trợ Pleos App Market, cho phép tải xuống các ứng dụng gốc qua mạng (OTA) cho âm thanh, nền tảng video trực tuyến và các trò chơi giải trí nhẹ.

Các tiện nghi đáng chú ý khác có dàn âm thanh cao cấp Bang & Olufsen, cổng USB-C công suất lên đến 100W, khe giữ thẻ, ghế trước tích hợp các chức năng thư giãn cùng 2 đế sạc điện thoại không dây…

Hãng xe Hàn Quốc cho biết Tucson 2027 sẽ trang bị động cơ xăng tăng áp 1.6L Smartstream T-GDI kết hợp hộp số tự động 8 cấp, công suất cực đại 192 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm.

Phiên bản hoàn toàn mới Tucson 1.6 Turbo Hybrid sẽ có sự kết hợp giữa máy xăng tăng áp 1.6L và hệ thống hybrid thế hệ mới, tổng công suất đạt 241 mã lực, mức tiêu thụ nhiên liệu 5,75 lít/100 km đường hỗn hợp

Về an toàn, mẫu xe được trang bị nhiều tính năng hiện đại, trong đó nổi bật là hệ thống mở khóa dự phòng lần đầu tiên xuất hiện trong phân khúc crossover cỡ C. Chức năng này sử dụng mạch phụ để tự động kích hoạt mở khóa điện tử khi xảy ra va chạm mạnh, ngay cả khi ắc quy chính của xe bị ngắt. Ngoài ra, xe cũng được bổ sung thêm một số tính năng mới như chống tăng tốc đột ngột, hỗ trợ lùi xe tự động. camera quan sát gầm xe...