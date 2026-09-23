Porsche tái hiện 75 năm di sản đua xe thể thao tại TP.HCM

Ngày 19/9, Porsche Việt Nam tổ chức sự kiện Porsche Together tại Công viên Bờ Sông Sài Gòn, TP.HCM. Sự kiện diễn ra trên diện tích khoảng 10.000m², là dịp để thương hiệu kỷ niệm 75 năm di sản đua xe thể thao, đồng thời tạo không gian giao lưu giữa cộng đồng chủ xe Porsche và những người yêu xe thể thao tại Việt Nam.

Với chủ đề “Raceborn”, Porsche Together tái hiện tinh thần hình thành và phát triển của Porsche thông qua các mẫu xe, hoạt động tương tác và những màn trình diễn kỹ thuật lái.

Theo Porsche Việt Nam, đây là lần đầu người hâm mộ tại Việt Nam có cơ hội chứng kiến cùng lúc nhiều mẫu xe GT hiệu năng cao và phiên bản giới hạn. Danh sách trưng bày gồm Porsche 911 GT3 RS, 911 Sport Classic, 911 Dakar, 911 Spirit 70, 718 Cayman GT4 RS và 718 Spyder RS.

Bên cạnh khu vực trưng bày, di sản 75 năm đua xe của Porsche còn được thể hiện qua các màn trình diễn kỹ thuật lái trên Porsche 911 Carrera và Macan GTS. Tay đua Sawer Hoàng Đạt, đại diện Porsche Việt Nam tranh tài tại Porsche ARBox Carrera Cup Asia trên mẫu 911 GT3 Cup, trực tiếp điều khiển 911 Carrera trong phần trình diễn. Các màn trình diễn tập trung vào khả năng kiểm soát, độ chính xác và phản hồi của xe, thay vì chỉ nhấn mạnh yếu tố tốc độ.

Porsche Together thu hút gần 8.000 khách tham dự cùng hơn 100 xe thể thao trong một ngày, tạo thành một trong những hoạt động quy mô lớn dành cho cộng đồng xe thể thao tại TPHCM.

Một trong những khu vực đáng chú ý tại Porsche Together là không gian “Macan và những người bạn”, quy tụ các mẫu Macan sử dụng động cơ đốt trong thuộc ba thế hệ với nhiều màu sắc và cấu hình khác nhau.

Sau hơn một thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Porsche Macan động cơ đốt trong đã trở thành một trong những dòng SUV tiêu biểu của thương hiệu tại thị trường này. Dòng xe được nhắc đến với sự kết hợp giữa cảm giác lái thể thao, tính ứng dụng và khả năng cá nhân hóa.

Hoạt động bình chọn “Macan Icon” cũng được tổ chức tại sự kiện, với ba hạng mục gồm Ấn tượng, Tinh tế và Phá cách. Các mẫu xe được lựa chọn dựa trên sự phối hợp giữa ngoại thất, nội thất và cấu hình mang dấu ấn riêng của chủ xe.

Không chỉ tập trung vào Porsche Macan, sự kiện Porsche Together còn là dịp quy tụ các thành viên câu lạc bộ Porsche, các cộng đồng xe và người yêu xe đến từ nhiều tỉnh, thành. Hơn 100 mẫu xe thể thao xuất hiện tại sự kiện, tạo không gian để chủ xe chia sẻ kinh nghiệm sử dụng, những câu chuyện phía sau mỗi chiếc xe cũng như hành trình gắn bó với thương hiệu.

Theo Porsche Việt Nam, việc kết nối các cộng đồng là một trong những mục tiêu của Porsche Together, qua đó góp phần mở rộng văn hóa xe thể thao tại Việt Nam.

Bên cạnh xe và các hoạt động lái, Porsche Together còn mở rộng trải nghiệm sang nhiều lĩnh vực khác. Khu vực Pit Stop giới thiệu dịch vụ hậu mãi Porsche cùng các đối tác kỹ thuật như Michelin và Mobil 1, trong khi hoạt động đua xe mô phỏng và Porsche Lifestyle hướng đến nhóm khách tham dự có nhiều độ tuổi khác nhau.

Sự kiện cũng có sự tham gia của Leica Việt Nam và Urban Sketchers với các hoạt động liên quan đến nhiếp ảnh và ký họa xe thể thao. Qua đó, những mẫu Porsche được tiếp cận không chỉ dưới góc nhìn kỹ thuật mà còn thông qua thiết kế, hình ảnh và nghệ thuật.

Chuỗi hoạt động sáng tạo, giải trí và ẩm thực được tổ chức xuyên suốt sự kiện, đưa tinh thần “Raceborn” ra ngoài phạm vi đường đua. Với Porsche, những hoạt động này đồng thời tạo thêm không gian để người sở hữu xe, người yêu xe và các cộng đồng có chung sở thích gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ trải nghiệm.