Dịch vụ robotaxi Tesla Cybercab có được khách hàng đón nhận?

Tesla tổ chức sự kiện giới thiệu dịch vụ robotaxi Tesla Cybercab tại thành phố Austin (bang Texas, Mỹ) vào ngày 3/9, đồng thời mời nhiều influencer trải nghiệm mẫu xe không có vô lăng. Trong những ngày tiếp theo, mạng xã hội X xuất hiện hàng loạt video ghi lại các chuyến đi đầu tiên bằng Cybercab.

Chỉ có 8 chiếc robotaxi của Tesla hoạt động trong 7 ngày gần nhất

Dữ liệu từ Robotaxi Tracker cho thấy số lượng robotaxi Tesla được ghi nhận thực tế đang chở hành khách tại Austin đã tăng lên hơn 100 xe vào đầu tháng 9/2026. Trước đó, con số này chủ yếu dao động trong khoảng 20 - 40 xe trong phần lớn thời gian của năm.

Sau nhiều tháng thử nghiệm, Tesla đã chính thức ra mắt dịch vụ robotaxi sử dụng những mẫu xe điện Tesla Cybercab vào đầu tháng 9/2026. Nhiều người đã được trực tiếp trải nghiệm phương tiện không người lái này tại thành phố Austin.

Tuy nhiên, đà tăng chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Đến ngày 22/9, số lượng xe hoạt động trong 7 ngày gần nhất đã giảm xuống còn 8 chiếc. Cùng với sự sụt giảm này, các video trải nghiệm robotaxi trên mạng xã hội cũng thưa dần sau khi những influencer rời Austin.

Theo quy định của bang, Tesla phải đăng ký các phương tiện tự hành với Cơ quan Quản lý phương tiện cơ giới Texas (Texas DMV). Tính đến thời điểm được đề cập trong dữ liệu, đội xe đăng ký của hãng đạt 476 mã VIN, bao gồm 409 chiếc Model Y và 67 chiếc Cybercab, tăng 285 xe trong 30 ngày.

Điểm khác biệt của Tesla Cybercab so với các mẫu robotaxi như Tesla Model Y hay Jaguar I-Pace được Waymo vận hành nằm ở thiết kế không trang bị vô lăng và bàn đạp ga/phanh.

Tuy nhiên, việc một phương tiện có mã VIN trong cơ sở dữ liệu đăng ký không đồng nghĩa với việc xe đó đang hoạt động và chở hành khách. Robotaxi Tracker đã đối chiếu được 265 trong số 476 xe với biển số từng được phát hiện trên đường. Chỉ 179 xe được ghi nhận xuất hiện trong 30 ngày gần nhất, trong khi 8 xe được phát hiện chở hành khách trong 7 ngày gần nhất.

Dịch vụ robotaxi của Tesla có thực sự được đón nhận?

Việc số lượng xe đăng ký tăng lên cho thấy Tesla đang bổ sung phương tiện vào hệ thống robotaxi tại Texas. Tuy nhiên, dữ liệu đăng ký không thể hiện số xe đang hoạt động đồng thời hoặc số phương tiện thực sự phục vụ hành khách.

Robotaxi Tracker đã đối chiếu được 265 trong số 476 xe với biển số từng được phát hiện trên đường. Chỉ 179 xe được ghi nhận xuất hiện trong 30 ngày gần nhất, trong khi 8 xe được phát hiện chở hành khách trong 7 ngày gần nhất.

Theo phân tích của Electrek, số lượng robotaxi được ghi nhận chở khách tại Austin hiện tương đương với thời điểm dịch vụ bắt đầu vào tháng 6/2025, dù Tesla đã trải qua khoảng 15 tháng phát triển và tổ chức sự kiện ra mắt Cybercab.

Dữ liệu cộng đồng này cần được phân biệt với số liệu vận hành chính thức của Tesla. Các phương tiện không được hệ thống ghi nhận có thể chưa hoạt động, hoạt động ở thời điểm khác hoặc đơn giản là chưa được phát hiện. Do đó, số lượng xe thực tế đang vận hành không thể được xác định đầy đủ chỉ từ dữ liệu quan sát cộng đồng.

Dữ liệu cộng đồng này cần được phân biệt với số liệu vận hành chính thức của Tesla. Các phương tiện không được hệ thống ghi nhận có thể chưa hoạt động, hoạt động ở thời điểm khác hoặc đơn giản là chưa được phát hiện.

Dù vậy, sự sụt giảm từ hơn 100 xe được ghi nhận chở hành khách vào đầu tháng 9 xuống còn 8 xe trong giai đoạn 7 ngày tính đến ngày 22/9 cho thấy đợt tăng trưởng sau sự kiện Tesla Cybercab chưa được duy trì trong dữ liệu theo dõi tại Austin.