Bộ đôi xe điện hạng sang Exobot, hướng tới giới nhà giàu Trung Đông

Startup Saudi Arabia ra mắt bộ đôi xe điện hạng sang Exobot. (Ảnh: Ceer)

Ceer - startup xe điện của Saudi Arabia, vừa công bố hai mẫu Exobot đầu tiên, gồm sedan và SUV thuộc phân khúc hạng sang. Bộ đôi mang phong cách thiết kế tương lai, dự kiến mở bán tại thị trường Saudi Arabia từ đầu năm 2027.

Điểm đáng chú ý trên Exobot là ngoại hình gợi liên tưởng đến những chiếc phi thuyền trong bộ phim khoa học viễn tưởng Tron, cùng cửa mở kiểu cánh chim. CEO Ceer James DeLuca cho biết hãng đã loại bỏ hoàn toàn cột B trên xe và sử dụng các vật liệu cường độ cao nhằm bảo đảm kết cấu chịu lực.

Exobot là sản phẩm đầu tiên trong kế hoạch phát triển ngành công nghiệp ôtô nội địa của Saudi Arabia, trong bối cảnh quốc gia này thúc đẩy đa dạng hóa nền kinh tế và giảm phụ thuộc vào dầu mỏ.

Ceer được thành lập dưới hình thức liên doanh giữa Quỹ Đầu tư công (PIF) của Saudi Arabia và tập đoàn Foxconn. Trong quá trình phát triển Exobot, Foxconn phụ trách kiến trúc điện tử, trong khi BMW cung cấp các giải pháp kỹ thuật. Một số nhà cung cấp linh kiện quốc tế như Lear, Shin Young, Benteler và Fangxin cũng đã xây dựng nhà máy tại Saudi Arabia.

Sau hai mẫu xe điện hạng sang, Ceer dự kiến giới thiệu thêm 5 mẫu xe phổ thông trong giai đoạn 2028-2030. Danh mục sản phẩm tương lai không chỉ có xe thuần điện mà còn bao gồm xe hybrid sạc ngoài (PHEV) và xe động cơ đốt trong.

Ceer đặt mục tiêu tiến vào các quốc gia lân cận từ năm 2028, sau đó mở rộng ra khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Công ty dự kiến mở rộng thị phần từng bước đến năm 2034, trong bối cảnh nhiều startup xe điện trên thế giới đã gặp khó khăn về tài chính và thị trường.