Chiếc limousine 2 lần cùng Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Mỹ

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Washington vào thứ tư (23/9), ông dự kiến mang theo một trong những chiếc xe đặc biệt nhất của Trung Quốc: Hongqi N701, mẫu limousine bọc thép được chế tạo riêng cho lãnh đạo tối cao.

N701 đã đồng hành cùng ông Tập trong các chuyến công du nước ngoài từ năm 2022. Mẫu xe này từng thu hút sự chú ý của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden khi ông Tập thăm San Francisco vào tháng 11-2023.

Tại cuộc gặp khi đó, hai nhà lãnh đạo dừng chân bên chiếc limousine. “Đó là một chiếc xe rất đẹp”, ông Biden khen ngợi.

“Đây là Hongqi (Hồng Kỳ) của chúng tôi, được sản xuất trong nước”, ông Tập đáp, đồng thời yêu cầu nhân viên mở cửa để ông Biden quan sát khoang hành khách phía sau.

“Nó giống chiếc Cadillac của chúng tôi vậy”, ông Biden mỉm cười nhận xét, nhắc đến chiếc limousine bọc thép chuyên biệt phục vụ các đời tổng thống Mỹ.

Trở lại Mỹ lần này cùng ông Tập, đằng sau vẻ ngoài sang trọng, Hongqi N701 không chỉ là phương tiện di chuyển bảo vệ nguyên thủ mà còn là biểu tượng thể hiện năng lực của ngành công nghiệp ô tô cao cấp Trung Quốc.

Chiếc limousine đặc biệt của ông Tập

Theo South China Morning Post, thông số kỹ thuật của Hongqi chưa từng được công bố chính thức, ngay cả tên “N701” cũng được cho là mã dự án nội bộ hơn là tên thương mại.

Xe được ước tính dài khoảng 5,5 m, nặng hơn 3 tấn, với kết cấu được chế tạo theo tiêu chuẩn đặc biệt chắc chắn. N701 được cho là được trang bị vỏ giáp chống đạn, kính cường lực và lốp run-flat - cho phép xe tiếp tục di chuyển trong một khoảng thời gian nhất định ngay cả khi bị xì áp suất.

Ngoài ra, dòng xe này còn sở hữu hệ thống lọc không khí độc lập nhằm chống nhiễm độc hay chất gây ô nhiễm, đi kèm hạ tầng liên lạc có độ bảo mật cao.

Chiếc Hongqi N701 ra mắt lần đầu tiên trong chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến đặc khu Hong Kong năm 2022. Ảnh: SCMP.

Những trang bị này đưa N701 vào cùng nhóm với mẫu limousine bọc thép được chế tạo riêng cho tổng thống Mỹ.

Khác với chiếc limousine "The Beast" của tổng thống Mỹ - mẫu xe có một số đường nét thiết kế tương đồng với dòng xe thương mại của thương hiệu Cadillac, Hongqi N701 được thiết kế gần như độc quyền phục vụ các nhiệm vụ cấp nhà nước. Kiểu dáng đặc trưng giúp N701 hoàn toàn khác biệt so với các dòng Hongqi dành cho khách hàng dân sự.

Xe Cadillac One hay còn gọi là The Beast (Quái thú) của Tổng thống Mỹ. Ảnh: Reuters.

Xe vẫn giữ biểu tượng cờ đỏ đặc trưng trên nắp ca-pô, nhưng có kiểu dáng dài hơn, gọn gàng và hiện đại hơn so với những mẫu Hongqi truyền thống từ những năm 1960. Điểm nhận diện nổi bật nhất của N701 là phần đầu xe vuông vức, lưới tản nhiệt dọc mạ crôm uy nghiêm và cụm cửa sổ phía sau được kéo dài.

Số lượng sản xuất của N701 rất kỳ hạn chế. Các thông tin rò rỉ từ dự án cho biết chỉ có khoảng 50 chiếc được xuất xưởng trong vòng 10 năm (kể từ 2020), trung bình mỗi năm chỉ xuất xưởng 5 chiếc. Tổng vốn đầu tư cho dự án này ước tính lên tới 572 triệu nhân dân tệ (khoảng 85,4 triệu USD).

N701 lần đầu xuất hiện công khai vào tháng 7-2022, khi ông Tập thăm Hong Kong. Kể từ đó, mẫu xe này đã đưa ông đi trong các chuyến thăm cấp nhà nước và hội nghị thượng đỉnh trên khắp thế giới, từ các nước láng giềng châu Á như Thái Lan, Malaysia, Hàn Quốc... đến những điểm đến xa hơn như Saudi Arabia, Pháp, Mỹ và Nga.

Thông thường, những chiếc limousine này được triển khai theo cặp (một xe chính và một xe dự phòng) và được vận chuyển bằng máy bay vận tải quân sự đến quốc gia chủ nhà trước khi ông Tập đặt chân tới.

Hành trình trở lại của Hongqi

Thương hiệu Hongqi được Tập đoàn Ôtô số 1 Trung Quốc (FAW) thành lập vào năm 1958 với sứ mệnh tự chủ chế tạo xe sang cho lãnh đạo nhà nước.

Chiếc sedan hạng sang Hongqi đầu tiên được hoàn thiện vào tháng 8 năm đó. Sau này, CA770 - mẫu xe kinh điển ra mắt vào những năm 1960 - gắn liền với giới lãnh đạo cấp cao Trung Quốc và các quan chức nước ngoài trong những sự kiện cấp nhà nước quan trọng.

Tuy nhiên, mẫu CA770 ngừng sản xuất vào năm 1981. Trong những năm sau đó, Hongqi trải qua giai đoạn khó khăn và nhiều lần điều chỉnh định hướng phát triển.

Chiếc Hongqi N701 chở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến công du Triều Tiên vào tháng 6. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Tình hình thay đổi vào những năm 2000, khi Bắc Kinh bắt đầu chú trọng hơn đến việc phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước. Hongqi trở lại thị trường xe công vụ, trong đó mẫu HQ3 bắt đầu giành được các hợp đồng cung cấp xe cho cơ quan nhà nước vào giữa thập niên này.

Năm 2013, Hongqi L5 được sử dụng để đón và đưa Tổng thống Pháp François Hollande trong chuyến thăm Trung Quốc. Trong những năm sau đó, ông Tập lần lượt sử dụng các mẫu xe nguyên thủ như L5, N501 và N701 trong các chuyến công du.

Năm 2014, ông Tập mang theo hai chiếc Hongqi L5 trong chuyến thăm cấp nhà nước tới New Zealand - đánh dấu lần đầu tiên truyền thông ghi nhận việc một nhà lãnh đạo Trung Quốc mang xe nguyên thủ do trong nước sản xuất ra nước ngoài. Theo thời gian, mẫu L5 lần lượt được nâng cấp lên N501 và hiện tại là N701.

Theo truyền thống, các nhà lãnh đạo Trung Quốc thường sử dụng phương tiện do nước chủ nhà bố trí.

Giờ đây, khi trở lại Mỹ cùng ông Tập, Hongqi N701 không chỉ cho thấy vẻ ngoài sang trọng, mà còn đại diện cho ngành công nghiệp ô tô cao cấp của Trung Quốc.