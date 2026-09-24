'Chuyên cơ mặt đất' công suất 761 mã lực, siêu tiết kiệm xăng, giá hơn 1,6 tỷ đồng

So với Dreamer hiện hành, Voyah Dreamer 9 2027 có một số điều chỉnh về kích thước nhưng vẫn duy trì cấu hình MPV 7 chỗ. Phần đầu xe được thiết kế theo hướng bề thế hơn với logo pha lê Kunpeng Lingyun mới, kết hợp khu vực viền crôm kích thước lớn và lưới tản nhiệt có khả năng phát sáng.

Voyah Dreamer 9 2027.

Cụm đèn pha tách biệt hai bên sử dụng hiệu ứng pha lê, kết hợp công nghệ chiếu sáng đa màu Huawei Xpixel để tạo hiệu ứng ánh sáng chào đón khi chủ xe tiếp cận. Cản trước mang họa tiết lấy cảm hứng từ vảy rồng, trong khi hệ thống LiDAR được bố trí trên nóc xe, tạo điểm nhấn cho diện mạo công nghệ của mẫu MPV cao cấp.

Voyah Dreamer 9 2027 có chiều dài 5.325 mm, rộng 1.998 mm và cao 1.805 mm, với chiều dài cơ sở 3.200 mm. Kích thước tổng thể của xe gần tương đương Li Auto MEGA, trong khi thiết kế thân xe được tinh chỉnh để tạo cảm giác sang trọng và bề thế hơn.

Khi cửa trượt hàng ghế thứ hai được mở, ghế có thể tự động chuyển sang góc 45 độ nhằm tạo thêm không gian ra vào cho hành khách. Mẫu xe mới cũng sở hữu thiết kế thân xe hai tông màu và bộ mâm 20 inch “Sky and Earth Starry Sky”, bên cạnh hai tùy chọn mâm 20 inch khác là “Sky Shining Star” và “Sky Glowing Starry Sky”.

Ở phía sau, Voyah Dreamer 9 2027 sử dụng cụm đèn hậu phủ màu khói với hiệu ứng pha lê tương đồng phần đầu xe. Cản sau được bổ sung các chi tiết viền crôm nhằm tăng cảm giác cao cấp. Xe có 6 lựa chọn màu ngoại thất, gồm hai phối màu hai tông và bốn màu đơn sắc là đỏ kim, vàng hổ phách, tím đỏ thẫm, trắng, đen và xanh lam ánh trăng.

Bước vào cabin, Voyah cung cấp 2 tùy chọn màu nội thất gồm trắng ngọc bích và nâu gỗ đàn hương. Nội thất được hoàn thiện với nhiều chi tiết hướng tới phong cách xe sang, chẳng hạn nút bấm cửa pha lê hình ngôi sao, ốp trang trí trung tâm bằng gỗ phong cao cấp, ghế bọc da họa tiết kim cương và hệ thống đèn nội thất Purple Star Pavilion tích hợp trên cửa. Hệ thống thông tin giải trí sử dụng nền tảng HarmonySpace 6, kết hợp hai màn hình thông minh 15,6 inch và màn hình hiển thị thực tế tăng cường AR-HUD kích thước 29 inch.

Không gian dành cho hành khách phía sau tiếp tục là trọng tâm của Voyah Dreamer 9 2027. Hàng ghế sau được trang bị kính chống chói thông minh có khả năng điều chỉnh theo từng mili giây cùng rèm che nắng riêng tư. Hai cửa sổ trời toàn cảnh đối xứng cho phép điều chỉnh lượng ánh sáng trong cabin, trong khi hệ thống điều hòa không khí được thiết kế theo hướng tạo luồng gió nhẹ nhàng. Xe còn có tủ lạnh hai cửa dung tích 13 lít, hỗ trợ điều chỉnh nhiệt độ trong khoảng từ -6 đến 50 độ C, cùng màn hình giải trí gắn trần 21,4 inch dành riêng cho hàng ghế thứ hai.

Hàng ghế thứ hai có khả năng xoay đa hướng với các góc 45, 90 và 180 độ, cho phép bố trí hai hàng ghế phía sau theo nhiều cấu hình khác nhau, bao gồm cách sắp xếp để hàng ghế thứ hai và thứ ba đối diện nhau. Ghế bên phải hàng ghế thứ hai hỗ trợ tư thế không trọng lực và có túi khí đệm ghế riêng. Các ghế phía sau cũng được trang bị khả năng trượt ngang và massage cơ học, qua đó nâng cao sự thoải mái trong những hành trình dài.

Về công nghệ hỗ trợ lái, Voyah Dreamer 9 2027 được trang bị hệ thống phần cứng gồm 4 cảm biến LiDAR. Trong đó, LiDAR phía trước sử dụng cấu trúc 896 dòng quang học kép cấp ảnh, còn ba cảm biến LiDAR trạng thái rắn độ chính xác cao được bố trí để mở rộng khả năng nhận diện môi trường xung quanh. Phần mềm vận hành trên nền tảng Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS 5, được phát triển dựa trên kiến trúc hướng tới khả năng hỗ trợ lái xe tự động cấp độ L3.

Một trong những điểm đáng chú ý khác của Voyah Dreamer 9 là nền tảng điện áp cao 800V được trang bị tiêu chuẩn trên cả các phiên bản. Bản hybrid cắm điện sử dụng động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp dung tích 1,5 lít kết hợp hệ thống truyền động hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 761 mã lực và mô-men xoắn cực đại 910 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây. Cung cấp năng lượng cho hệ thống là bộ pin lithium ternary CATL dung lượng 65 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 340 km theo chuẩn CLTC và tổng phạm vi hoạt động kết hợp 1.500 km.

Phiên bản Voyah Dreamer 9 PHEV còn hỗ trợ công nghệ sạc siêu nhanh 5C. Theo công bố, thời gian sạc pin từ 20% lên 80% chỉ khoảng 12 phút. Khi pin cạn, mức tiêu thụ nhiên liệu của xe theo chuẩn WLTC được công bố ở mức 5,55 lít/100 km. Cấu hình này hướng tới việc kết hợp khả năng vận hành thuần điện trong đô thị với phạm vi di chuyển dài khi cần thực hiện những hành trình xa.

Trong khi đó, Voyah Dreamer 9 thuần điện sử dụng hệ thống hai mô-tơ với tổng công suất 646 mã lực và mô-men xoắn 765 Nm. Xe cũng có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,9 giây. Phiên bản này được trang bị bộ pin lithium ternary CATL dung lượng 120 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 701 km theo chuẩn CLTC. Nhờ kiến trúc 800V, xe có thể sạc từ 20% lên 80% trong khoảng 20 phút.

Khả năng vận hành của Dreamer 9 được hỗ trợ bởi hệ thống Voyah Tiger Crest Intelligent Chassis Premium, bao gồm công nghệ dự đoán bề mặt đường phía trước, hệ thống treo khí nén ba khoang và giảm chấn EDC van kép. Thông qua bộ điều khiển miền thông minh VMC, hệ thống có thể điều chỉnh đặc tính khung gầm ở cấp độ mili giây. Xe còn được trang bị hệ thống đánh lái bánh sau hai chiều với góc tối đa 10 độ, kết hợp hệ thống treo tay đòn kép phía trước, treo sau đa liên kết 5 điểm và hệ dẫn động bốn bánh điện thông minh.

Voyah Dreamer 9 2027 sử dụng kết cấu thân xe kết hợp thép siêu cường độ cao 2.200 MPa với nhôm nhằm tăng độ cứng và khả năng bảo vệ hành khách. Xe được trang bị 11 túi khí cùng hệ thống tránh va chạm toàn diện CAS 5.0, bên cạnh loạt tính năng an toàn chủ động và thụ động khác. Sự kết hợp giữa kết cấu thân xe chắc chắn, hệ thống hỗ trợ lái thông minh và các công nghệ an toàn chủ động giúp Dreamer 9 hướng tới tiêu chuẩn bảo vệ cao hơn trong phân khúc MPV cao cấp.

- Video cận cảnh Voyah Dreamer 9 2027. Nguồn: Vision Effect TV.