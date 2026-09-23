Lượng bạch kim thực tế trong bộ chuyển đổi xúc tác ô tô là bao nhiêu

Bạch kim là kim loại quý hiếm hơn vàng từ 15 đến 20 lần, được sử dụng trong bộ chuyển đổi xúc tác ô tô để giảm phát thải. Mỗi bộ chuyển đổi chứa lượng bạch kim nhỏ nhưng giá trị, khiến nó trở thành mục tiêu trộm cắp phổ biến trên toàn cầu.

Hình minh họa bộ chuyển đổi xúc tác ô tô chứa kim loại quý. Ảnh: Yahoo

Bạch kim đã được coi là kim loại quý trong hàng nghìn năm, được sử dụng để thể hiện sự giàu có từ khoảng năm 700 trước Công nguyên. Sự quý hiếm của bạch kim đến từ nguồn cung hạn chế, với trữ lượng chỉ bằng khoảng 5-6% so với vàng trên Trái Đất.

Một nguồn cung bạch kim dễ tiếp cận nhưng ít ai để ý chính là bộ chuyển đổi xúc tác trong ô tô. Mỗi bộ chuyển đổi chỉ chứa khoảng 3 đến 7 gram bạch kim, tuy nhiên với giá gần 50 USD mỗi gram, giá trị kim loại này trong mỗi bộ chuyển đổi là không nhỏ.

Ngoài bạch kim, bộ chuyển đổi xúc tác còn chứa các kim loại quý khác thuộc nhóm kim loại nhóm bạch kim (PGMs) gồm palladium và rhodium. Palladium và rhodium lần lượt có độ quý hiếm cao hơn bạch kim khoảng 15 lần và 25 lần. Rhodium hiện có giá trên 250 USD mỗi gram, cao hơn rất nhiều so với bạch kim.

Các kim loại này đóng vai trò xúc tác giúp giảm các khí độc hại trong khí thải xe, như carbon monoxide, hydrocarbon và nitrogen oxides. Bạch kim và palladium xúc tác phản ứng với carbon monoxide và hydrocarbon, trong khi rhodium xử lý nitrogen oxides.

Tuy lượng kim loại quý trong bộ chuyển đổi không lớn, nhưng giá trị của chúng khiến bộ phận này trở thành mục tiêu ưa thích của tội phạm trộm cắp. Một bộ chuyển đổi từ xe chạy xăng có thể được bán với giá khoảng 300 USD, còn bộ chuyển đổi từ xe hybrid có thể lên đến 1.400 USD.

Tội phạm có thể tháo bộ chuyển đổi xúc tác khỏi xe chỉ trong chưa đầy một phút, điều này đã dẫn đến nhiều vụ trộm cắp quy mô lớn. Có nhóm tội phạm đã thu lợi khoảng 500 triệu USD chỉ trong ba năm từ việc trộm bộ chuyển đổi chứa kim loại quý.

Để bảo vệ bộ chuyển đổi xúc tác, người dùng nên đỗ xe ở nơi có ánh sáng tốt và camera giám sát. Việc đỗ xe trong gara kín và lắp đặt camera an ninh cũng giúp giảm nguy cơ trộm cắp. Ngoài ra, có thể khắc số biển số xe lên bộ chuyển đổi hoặc sử dụng các thiết bị chống trộm chuyên dụng để tăng cường bảo vệ.