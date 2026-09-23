[GALLERY] Lexus ES 2026 chốt lịch ra mắt Việt Nam, dự kiến từ 2,36 tỷ đồng

Theo thông tin từ đại lý, Lexus ES 2026 sẽ được phân phối tại Việt Nam với ba phiên bản, bao gồm hai biến thể hybrid (HEV) và một biến thể thuần điện (BEV) mang tên ES 500e. Mức giá dự kiến cho hai bản ES 350h lần lượt là 2,36 tỷ và 2,58 tỷ đồng, phiên bản thuần điện ES 500e có giá dự kiến khoảng 2,98 tỷ đồng.

Trước thời điểm ra mắt, mẫu sedan hạng sang Lexus ES thế hệ mới đã nhiều lần bị bắt gặp tại Việt Nam. Một chiếc ES 350h từng xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Hà Nội, trong khi biến thể ES 500e cũng được ghi nhận chạy thử trên đường.

Lexus ES 2026 được xây dựng trên nền tảng khung gầm TNGA-K cải tiến, sở hữu kích thước tổng thể gia tăng vượt trội so với phiên bản tiền nhiệm. Cụ thể, chiều dài xe đạt 5.140 mm, chiều rộng 1.920 mm cùng chiều dài cơ sở 2.950 mm. Việc mở rộng kích thước giúp ES tiến gần hơn đến phân khúc sedan cỡ lớn cao cấp hiện do "đàn anh" Lexus LS đảm nhiệm.

Ngoại thất của xe được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới "Clean Tech × Elegance", với phần đầu xe được tạo hình sắc nét hơn, thân xe sử dụng nhiều đường gân nổi và các mảng khối lớn nhằm tạo cảm giác hiện đại.

So với thế hệ tiền nhiệm, tổng thể thiết kế của Lexus ES 2026 mang phong cách tương lai hơn nhưng vẫn giữ những đặc trưng quen thuộc của thương hiệu Lexus. Bên trong khoang cabin, Lexus ES mới mang đến sự thay đổi rõ rệt với phong cách tối giản và công nghệ cao.

Bảng điều khiển nổi bật nhờ màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14 inch kết hợp cùng bảng đồng hồ hiển thị thông số kỹ thuật dạng kỹ thuật số 12,3 inch. Xe cũng được trang bị hệ thống thông tin giải trí Lexus Interface thế hệ mới nhất và gói công nghệ an toàn chủ động Lexus Safety System+ 4.0.

Tại thị trường quốc tế, các phiên bản cao cấp của dòng xe này còn sở hữu hàng ghế sau tiện nghi với khả năng chỉnh điện, tích hợp sưởi, thông gió, massage cũng như đệm đỡ chân cho hành khách. Hiện tại, thông số động cơ cụ thể của Lexus ES dành riêng cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được công bố chính thức.

Tuy nhiên, tham khảo các thị trường quốc tế, hai biến thể hybrid được trang bị động cơ xăng 2.5L kết hợp cùng mô-tơ điện và hộp số tự động vô cấp e-CVT, cho ra công suất tối đa 243 mã lực và mô-men xoắn cực đại 235 Nm. Trong khi đó, bản thuần điện ES 500e được trang bị hai mô-tơ điện phân bổ ở cả hai trục, mang đến tổng công suất tối đa 338 mã lực.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin có dung lượng 74,7 kWh, giúp xe di chuyển được quãng đường lên tới 402 km sau mỗi lần sạc đầy. Phiên bản này hỗ trợ công nghệ sạc nhanh dòng điện một chiều DC công suất tối đa 150 kW, cho phép nạp dung lượng pin từ 10% lên 80% trong khoảng 28 phút dưới điều kiện lý tưởng.

Video: Xem chi tiết mẫu xe sang Lexus ES 350h thế hệ mới.