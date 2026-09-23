Mỹ khép lại cuộc điều tra lỗi camera lùi trên hơn 129.000 xe Honda

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết đã kết thúc cuộc điều tra về nguy cơ camera lùi bị lỗi trên 129.092 chiếc Honda Ridgeline, vốn từng được triệu hồi vào năm 2022.

Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cho biết đã kết thúc cuộc điều tra về nguy cơ camera lùi bị lỗi trên 129.092 chiếc Honda Ridgeline, vốn từng được triệu hồi vào năm 2022.

NHTSA mở cuộc điều tra đánh giá đợt triệu hồi vào năm 2024, sau đó nâng cấp lên phân tích kỹ thuật vào tháng 2/2025. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan này nhận được các báo cáo về tình trạng dây dẫn điện bị hỏng trên những xe đã được khắc phục theo biện pháp triệu hồi ban đầu.

Sau quá trình thử nghiệm và kiểm tra, NHTSA cho biết các kết quả không ủng hộ lo ngại rằng những dây điện đã được sửa chữa có thể tiếp tục hỏng. Do đó, cơ quan này quyết định đóng cuộc điều tra mà không thực hiện thêm hành động nào.

NHTSA cho biết các kết quả không ủng hộ lo ngại rằng những dây điện đã được sửa chữa có thể tiếp tục hỏng. Do đó, cơ quan này quyết định đóng cuộc điều tra đối với Honda mà không thực hiện thêm hành động nào.

Theo NHTSA, phần lớn các báo cáo nhận được liên quan đến những dạng lỗi khác của camera lùi hoặc dây dẫn điện, không thể liên hệ với vấn đề về độ bền của dây điện đang được điều tra.

Trung tâm Nghiên cứu và Thử nghiệm Phương tiện của NHTSA (VRTC) đã tiến hành khảo sát chủ xe Honda, kiểm tra một số phương tiện được lựa chọn và thực hiện các bài thử độ bền đối với dây dẫn điện. Kết quả cho thấy không phát hiện trường hợp camera lùi bị lỗi do hư hỏng dây dẫn điện.

Các thử nghiệm cũng cho thấy bộ phận này không được dự đoán sẽ hỏng trong vòng đời sử dụng hợp lý của xe. Hiện tại, thế hệ thứ 3 của mẫu bán tải cỡ trung Honda Ridgeline đã ra mắt vào tháng 7/2026.

Các thử nghiệm cũng cho thấy bộ phận này không được dự đoán sẽ hỏng trong vòng đời sử dụng hợp lý của xe, qua đó củng cố quyết định khép lại phân tích kỹ thuật. Như vậy, NHTSA cho biết không có cơ sở để yêu cầu Honda thực hiện thêm biện pháp khắc phục đối với vấn đề dây điện được xem xét trong cuộc điều tra.