SUV địa hình công suất 782 mã lực, giá gần 600 triệu đồng

Mẫu SUV cỡ trung này mang thiết kế hình hộp tiếp tục cung cấp cả tùy chọn động cơ xăng và hybrid cắm điện (PHEV) với tổng cộng 7 phiên bản. Sau khi nhận đặt hàng trước với số lượng giới hạn tại Triển lãm Ô tô Thành Đô, việc công bố giá bán trước cho thấy Jetour Traveler 7 thế hệ mới đang tiến gần tới thời điểm ra mắt chính thức.

Jetour Traveler 7 2027.

Jetour Traveler 7 2027 vẫn duy trì kiểu dáng vuông vức đặc trưng của dòng Traveler nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại và tinh tế hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha tròn mang phong cách retro, bên trong tích hợp dải đèn LED nằm ngang. Logo Jetour được chuyển từ vị trí trên lưới tản nhiệt lên nắp ca-pô, trong khi nắp ca-pô được nâng cao thêm 5 cm. Kết hợp với cản trước thiết kế mới, những thay đổi này giúp phần đầu xe có diện mạo cao và thẳng đứng hơn.

Thân xe cũng được làm mới với vòm bánh xe đồng màu thân xe thay cho các chi tiết ốp nhựa đen trên phiên bản trước. Mái xe thiết kế dạng nổi, kết hợp gương chiếu hậu màu khói và bộ mâm mới. Phía sau vẫn giữ kiểu cửa hậu mở ngang quen thuộc cùng bánh dự phòng đặt bên ngoài, trong khi cụm đèn hậu được phủ màu khói. Jetour bổ sung hai màu ngoại thất mới là vàng mặt trời và xanh tre. Xe có kích thước dài 4.827 mm, rộng 2.006 mm và cao 1.875 mm, với chiều dài cơ sở 2.800 mm.

Không gian nội thất Jetour Traveler 7 2027 được thiết kế theo hướng gọn gàng hơn với bảng táp-lô phẳng, bảng đồng hồ LCD độc lập và màn hình trung tâm dạng nổi. Xe sử dụng cần số điện tử, giúp giải phóng không gian ở khu vực bệ tỳ tay trung tâm. Khu vực này được tích hợp đế sạc không dây dành cho điện thoại, nút chuyển chế độ X cùng một số phím chức năng khác.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý của Traveler 7 nằm ở hệ thống ghế ngồi. Mẫu SUV mới sử dụng ghế bọc cấu trúc 12 lớp, hỗ trợ massage khí nén 8 điểm và điều chỉnh điện 10 hướng. Ghế hành khách phía trước được thiết kế theo dạng “ghế đôi”, có thể gập xuống chỉ bằng một thao tác. Hệ thống âm thanh cũng được nâng cấp với dàn âm thanh toàn cảnh 23 loa công suất 1.080W. Những trang bị khác gồm hệ thống đèn nội thất 256 màu, kính cách âm hai lớp và hàng ghế thứ hai có thể gập chỉ bằng một thao tác để tạo thành không gian nằm dài khoảng 2 m.

Về công nghệ, Jetour Traveler 7 2027 được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh Falcon 500, sử dụng nền tảng chip Horizon Robotics Journey 6M với sức mạnh tính toán 128 Tops. Hệ thống này áp dụng mô hình AI quy mô lớn nhằm hỗ trợ các tính năng lái xe thông minh. Trong khi đó, hệ thống buồng lái điện tử được nâng cấp lên chip 8255. Về kết cấu an toàn, Jetour sử dụng cấu trúc dầm nhúng tích hợp, trong đó thép cường độ cao chiếm khoảng 81% thân xe.

Tại Trung Quốc, Jetour Traveler 7 được cung cấp với hai lựa chọn động cơ xăng 4 xi lanh tăng áp 1,5 lít và 2 lít. Phiên bản sử dụng động cơ 2 lít có công suất tối đa 254 mã lực và mô-men xoắn cực đại 390 Nm, kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp hoặc hộp số tự động 8 cấp tùy cấu hình. Động cơ 1,5 lít cho công suất tối đa 184 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Đáng chú ý hơn là phiên bản Jetour Traveler 7 C-DM sử dụng hệ truyền động hybrid cắm điện, kết hợp động cơ 1.5TGDI với hệ thống ba mô-tơ điện. Tổng công suất của hệ thống đạt 782 mã lực, trong khi mô-men xoắn kết hợp lên tới 835 Nm. Xe sử dụng bộ pin CATL dung lượng 45,12 kWh, cho phạm vi hoạt động thuần điện 251 km và tổng phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.400 km. Những thông số này giúp phiên bản PHEV hướng tới nhóm khách hàng cần khả năng di chuyển đường dài nhưng vẫn muốn sử dụng xe thuần điện trong các hành trình hằng ngày.

Khả năng vận hành địa hình tiếp tục là một trong những đặc điểm quan trọng của Jetour Traveler 7 2027. Mẫu SUV này được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian thông minh XWD cùng hệ thống chế độ địa hình 7+X có thể điều khiển bằng một nút bấm. Xe có góc tiếp cận 27 độ, góc thoát 30 độ và khoảng sáng gầm tối thiểu 220 mm. Khả năng lội nước đạt 700 mm, qua đó giúp Traveler 7 phù hợp hơn với những cung đường địa hình khó hoặc điều kiện vận hành ngoài đô thị.