Porsche Cayenne Electric nâng cấp tiện nghi, thêm 105 lựa chọn màu ngoại thất

Porsche Cayenne Electric. (Ảnh: Porsche)

Porsche tiếp tục mở rộng danh sách trang bị tùy chọn cho Cayenne Electric, mẫu SUV thuần điện mới của thương hiệu Đức. Các nâng cấp tập trung vào khả năng vận hành tiện nghi, trải nghiệm trong cabin và mức độ cá nhân hóa.

Đáng chú ý, Cayenne Electric được bổ sung hệ thống cửa đóng mở bằng điện. Cơ cấu này sử dụng mô-tơ servo để tự động mở hoặc đóng cửa sau khi người dùng tác động nhẹ vào tay nắm. Người dùng cũng có thể điều khiển cửa bằng các nút trong cabin, màn hình thông tin giải trí, tay nắm bên ngoài hoặc hệ thống Digital Key của Porsche.

Cayenne Electric có thêm cửa đóng mở bằng điện và sạc không dây 11 kW. (Ảnh: Porsche)

Cửa bên người lái có thể tự động đóng khi người lái cài dây an toàn hoặc đạp bàn đạp phanh. Hệ thống được tích hợp cảm biến để phát hiện người hoặc vật cản, đồng thời có chức năng cảnh báo khi mở cửa nếu phát hiện phương tiện đang tiến đến từ phía sau.

Một trang bị đáng chú ý khác là Porsche Wireless Charging, hệ thống sạc không dây dành cho Cayenne Electric. Người dùng chỉ cần đỗ xe đúng vị trí phía trên tấm sạc được lắp dưới mặt đất để bắt đầu quá trình sạc. Hệ thống có công suất tối đa 11 kW, hiệu suất truyền năng lượng khoảng 90% và có thể sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời.

Ở khoang nội thất, ghế trước có thể được trang bị 16 túi khí và 6 bộ truyền động âm thanh cho mỗi ghế, kết hợp 5 chương trình massage. Các bộ truyền động tạo rung động đồng bộ với âm nhạc, tạo hiệu ứng âm thanh 4D. Xe cũng có 3 chế độ chăm sóc sức khỏe kết hợp massage, rung động và âm thanh.

Về ngoại thất, chương trình Paint to Sample bổ sung 92 màu sơn bên cạnh 13 màu tiêu chuẩn, nâng tổng số lựa chọn lên 105 màu.

Porsche hiện chưa công bố giá của toàn bộ các trang bị tùy chọn mới.