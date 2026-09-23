Tiện ích đáng chú ý trên Evo Grand Premia và Evo Grand Limited

Sau khi VinFast ra mắt Evo Grand thế hệ mới với 3 phiên bản Evo Grand II, Evo Grand Premia và Evo Grand Limited ngày 21/9, chị Thu Trang (nhân viên văn phòng ở Hà Nội) lên kế hoạch chuyển từ chiếc xe xăng cũ sang xe điện.

Cốp 35 lít, nhiều vị trí để đồ

Chị Trang thường mang laptop, áo khoác và một số đồ cá nhân khi ra đường. Chiếc xe cũ có dung tích cốp khá hạn chế và chỉ được trang bị tiện ích cơ bản, gây cho chị không ít phiền toái khi lấy đồ, cất đồ.

Evo Grand Premia và Evo Grand Limited sở hữu nhiều tiện ích cho người đi làm.

Trên Evo Grand Premia và Evo Grand Limited, hộc phía trước có cơ cấu đóng mở khép kín, tích hợp cổng USB Type-A và USB Type-C. Điện thoại hoặc vật dụng nhỏ có thể để ở vị trí dễ lấy khi dừng xe. Khoang cốp 35 lít dưới yên dành cho mũ bảo hiểm, ba lô, laptop và những món đồ mang theo cả ngày. Chị Trang đánh giá đây là trang bị hữu ích hàng đầu.

Trong khi đó, màn hình LCD VA có giao diện trực quan, hiển thị sắc nét. Người lái có thể chọn chế độ lái eco, normal hoặc sport tùy điều kiện di chuyển.

Hỗ trợ ở lối hầm, đoạn dốc và khi di chuyển dưới mưa

Tính năng khác được chị Trang nhận ra là hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Tại lối ra hầm gửi xe hoặc một đoạn đường dốc, tính năng này hạn chế xe trôi khi người lái bắt đầu đi từ giữa dốc. Đèn passing giúp người lái phát tín hiệu để cảnh báo hoặc xin vượt khi cần thiết.

Hai phiên bản sử dụng pin cố định 2,4 kWh đặt dưới sàn xe. Người có tần suất di chuyển dày có thể lắp thêm pin rời để đạt quãng đường di chuyển lên tới 262 km sau mỗi lần sạc.

Xe còn đạt chuẩn chống bụi, chống nước IP67; có khả năng di chuyển qua khu vực ngập sâu 0,5 m trong 30 phút. Hai phiên bản cùng sử dụng động cơ Inhub công suất 2.250 W, tốc độ tối đa 70 km/h. Riêng Evo Grand Limited có khóa thông minh smart key và tính năng chống trộm thông minh.

Evo Grand Premia có giá niêm yết 27,9 triệu đồng, trong khi Evo Grand Limited giá 29,9 triệu đồng.

Hiện tại, phiên bản Evo Grand Premia có giá niêm yết 27,9 triệu đồng, Evo Grand Limited giá 29,9 triệu đồng, pin thứ hai có giá 5 triệu đồng.

Trong thời gian 19/9-19/12, nhờ chính sách “Vì tương lai xanh” lần 2, khách hàng sở hữu ôtô, xe máy xăng hoặc xe máy điện dùng ắc quy chì của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ôtô, xe máy điện VinFast sẽ được ưu đãi 3 triệu đồng, đưa giá xe về còn từ 24,9 triệu đồng. Xe được bảo hành tới 6 năm, pin 8 năm, không giới hạn quãng đường di chuyển.