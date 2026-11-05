Mất giấy tờ

Tôi tên: Nguyễn Thụy Trinh, số căn cước: 056165001433; Trú tại: 37/3 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Trong quá trình dọn dẹp nhà tại số 37/3 Củ Chi, phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tôi có làm thất lạc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 440, tờ bản đồ số 71, số GCN: CI 611654, số vào sổ cấp GCN: CT-13673 do Sở Tài nguyên và Môi trường Khánh Hòa cấp ngày 21/7/2017 cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Po Land do tôi là người đại diện pháp luật.

Vậy, ai nhặt được liên hệ với tôi theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại 0905116760, tôi xin chân thành cảm ơn.