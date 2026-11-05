Bắt giữ 2 kẻ ẩu đả sau cuộc nhậu khiến 1 người chết tại TP.HCM

Theo cơ quan chức năng, khoảng 22h ngày 1/11, Công an xã Nhà Bè tiếp nhận tin báo về vụ án xảy ra trước địa chỉ số 34A Đào Tông Nguyên, ấp 11, xã Nhà Bè, TP.HCM.

Ngay sau khi nhận tin, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Nhà Bè tổ chức truy xét, điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tối 1/11, xuất phát mâu thuẫn sau một cuộc nhậu, Danh Thới (SN 1995) gọi Lý Của (SN 1996, cùng thường trú tỉnh An Giang) đến đánh nhau. Trong lúc xô xát, Lý Của dùng dao tấn công khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương, rồi bỏ trốn.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một con dao dài khoảng 20 cm, được xác định là hung khí gây án.

Hai bị can tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Ngay trong đêm cùng ngày, lực lượng Công an đã triệu tập làm việc Danh Thới và những người tham gia nhậu để làm rõ. Đồng thời, lực lượng chức năng truy xét và bắt giữ Lý Của khi kẻ này đang lẩn trốn tại xã Tân Lợi, TP Đồng Nai.

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Thới và Lý Của để điều tra về tội giết người.

Công an TP.HCM khuyến cáo người dân giữ gìn an ninh, trật tự tại khu dân cư, không để việc sử dụng rượu, bia dẫn đến mất kiểm soát hành vi.

Khi phát sinh mâu thuẫn, cần bình tĩnh giải quyết, kịp thời thông báo cho cơ quan Công an. Tuyệt đối không sử dụng hung khí, gọi người đến đánh nhau hoặc dùng bạo lực giải quyết tranh chấp.