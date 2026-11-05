Bắt 2 đối tượng trong vụ đâm chết người sau mâu thuẫn ăn nhậu

Danh Thới và Lý Của (từ trái qua) bị bắt để điều tra về tội "Giết người". Ảnh: CATPHCM

Ngày 5-11, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Nhà Bè truy xét, bắt giữ các đối tượng liên quan vụ án xảy ra tại đường Đào Tông Nguyên (xã Nhà Bè) khiến một người tử vong và 2 người bị thương.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Thới (sinh năm 1995) và Lý Của (sinh năm 1996, cùng thường trú tại xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) để điều tra về tội "Giết người".

Theo điều tra ban đầu, tối 1-11, từ mâu thuẫn sau cuộc nhậu, Danh Thới gọi Lý Của đến tham gia đánh nhau. Trong lúc xô xát, Lý Của dùng dao tấn công khiến một người tử vong và một người bị thương rồi bỏ trốn.

Ngay trong đêm, công an triệu tập Danh Thới cùng những người tham gia cuộc nhậu để làm rõ vụ việc. Lực lượng truy xét cũng bắt giữ Lý Của khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tân Lợi, TP Đồng Nai.