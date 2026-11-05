Luật sư của Shark Bình nhắc đến các tình tiết giảm nhẹ cho thân chủ

Ngày 4/11, tại phiên tòa xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng do Phó Đức Nam (Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu, các luật sư tiếp tục trình bày quan điểm bào chữa cho thân chủ.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), luật sư đề nghị HĐXX xem xét nhân thân, hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo.

Theo luật sư, năm 2020, Phó Đức Nam đăng ký mở tài khoản ví Ngân Lượng để sử dụng cho các sàn Forex. Việc đăng ký, sử dụng ví điện tử được thực hiện như đối với những khách hàng khác của công ty, không có trao đổi hay thỏa thuận đặc biệt từ trước.

Bị cáo Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Luật sư cho rằng cần xem xét những biện pháp mà bị cáo Nguyễn Hòa Bình đã thực hiện nhằm kiểm soát rủi ro, ngăn chặn và hạn chế thiệt hại phát sinh từ hoạt động của các sàn Forex.

Dẫn lời khai của cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm, luật sư cho biết khi nhận được thông tin về tình trạng khiếu nại đối với một số sàn Forex, bị cáo Bình đã yêu cầu dừng cung cấp dịch vụ thanh toán đối với những sàn có nhiều khiếu nại hoặc dấu hiệu rủi ro.

“Đây là tình tiết cần được xem xét khi đánh giá quá trình nhận thức, phản ứng và các biện pháp xử lý của bị cáo trước những thông tin phát sinh trong quá trình cung cấp dịch vụ”, luật sư trình bày.

Ngoài ra, luật sư đề nghị HĐXX không áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 2 lần trở lên” đối với Nguyễn Hòa Bình.

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hòa Bình mức án 9-10 năm tù về Rửa tiền.

Luật sư đặt vấn đề về ranh giới giữa tư vấn pháp lý và đồng phạm

Cũng tại phiên tòa, bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bá Sơn, một trong 3 thành viên “Tổ tư vấn” của Phó Đức Nam, luật sư đề nghị HĐXX phân định rõ vai trò, hành vi của thân chủ trong vụ án.

Theo cáo buộc, Nguyễn Bá Sơn cùng 2 người khác đã thỏa thuận với Phó Đức Nam, hướng dẫn Nam và nhân viên cách thức hoạt động nhằm tránh bị các bị hại khiếu kiện, không bị cơ quan chức năng xử lý.

Bị cáo Sơn bị xác định đồng phạm với Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt hơn 581 tỷ đồng của 296 bị hại. Đại diện VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo này 6-7 năm tù.

Phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.500 tỷ đồng, do Phó Đức Nam chủ mưu, cầm đầu. Ảnh: CTV

Tuy nhiên, luật sư cho rằng tại thời điểm Nguyễn Bá Sơn tư vấn pháp lý cho Phó Đức Nam, pháp luật chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về hoạt động Forex; lĩnh vực này không bị cấm nhưng cũng chưa được pháp luật Việt Nam bảo hộ.

Theo lời khai của Phó Đức Nam tại phiên tòa chiều 30/10, mục đích nhờ Sơn tư vấn là tìm hiểu các quy định pháp luật và phương án xin giấy phép hoạt động Forex.

Sau đó, khi Trung tâm quản trị rủi ro và tuân thủ pháp luật đi vào hoạt động, Nam tiếp tục nhờ Sơn phối hợp giải quyết tình trạng lộ lọt thông tin nhân viên, việc lôi kéo nhân sự giữa các sàn giao dịch.

Luật sư cũng dẫn lời khai của Phó Đức Nam rằng “Tổ tư vấn” có hai cán bộ công an và Nam không thể cho những người này biết mình đang thực hiện hành vi lừa đảo.

Từ đó, luật sư cho rằng cần phân tách hoạt động tư vấn pháp lý của Nguyễn Bá Sơn với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam. Theo quan điểm bào chữa, dù hai hoạt động diễn ra đồng thời trong thời gian dài nhưng không đồng nghĩa có mối quan hệ nhân quả.

“Không thể mặc nhiên liên kết mối quan hệ giữa luật sư và khách hàng với việc khách hàng lừa đảo. Như vậy thì đâu là ranh giới giữa hoạt động hành nghề hợp pháp của luật sư với việc luật sư đồng phạm phạm tội cùng khách hàng?”, luật sư nêu quan điểm.