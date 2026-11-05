Tham ô quỹ bình ổn giá, nữ đại gia Chu Thị Thành nhận án 18 năm tù

Chiều 5/11, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với bị cáo Chu Thị Thành (Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức) và 22 đồng phạm trong vụ án tham ô tài sản, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, trốn thuế.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

HĐXX đánh giá, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Bị cáo Chu Thị Thành đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Chủ tịch hội đồng Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức để chỉ đạo cấp dưới bán hàng không xuất hóa đơn cho khách, sau đó bán hóa đơn khống,... để chiếm đoạt số tiền 79 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi số tiền hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.

Hành vi tham ô tài sản của các bị cáo tại Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của Nhà nước và hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức trong hoạt động quản lý kinh tế, làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu...

Từ những phân tích, nhận định trên HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Thị Thành mức án 15 năm tù về tội Tham ô tài sản và 3 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Tổng hợp hình phạt là 18 năm tù. HĐXX cũng quyết định áp dụng hình phạt bổ sung, phạt bị cáo Thành 250 triệu đồng.

Cùng về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Thanh An, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức tổng hợp hình phạt 8 năm 6 tháng tù.

Bị cáo Mai Anh Tuyên, cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị xử phạt 9 năm 6 tháng tù về các tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên, cựu kế toán trưởng Công ty Thiên Minh Đức lĩnh án 8 năm 6 tháng tù về tội Tham ô tài sản và 2 năm tù về tội Mua bán trái phép hóa đơn, tổng hình phạt là 10 năm 6 tháng tù.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Hà Ngọc Vinh (40 tuổi, cựu kế toán PVOil Vũng Áng) mức án tù chung thân về tội Tham ô tài sản. Tòa xác định bị cáo Vinh "không còn khả năng thi hành án" nên không phạt tiền bổ sung.

Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 10 tháng cho hưởng án treo đến 11 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án, đầu năm 2020, việc kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Chu Thị Thành chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn GTGT với đơn giá thấp hơn giá bán xuất hóa đơn để vừa thu được tiền ngay đầu tư cho các Dự án của công ty, vừa không phải trích lập Quỹ BOG tại thời điểm có mức trích quỹ cao.

Bà Thành cũng đã chỉ đạo cấp dưới xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.