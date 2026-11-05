Cắt giảm thủ tục nhưng không bỏ nghĩa vụ nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư
Thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các đại biểu đề nghị, giảm thủ tục hành chính nhưng không làm tăng rủi ro cho người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/cat-giam-thu-tuc-nhung-khong-bo-nghia-vu-nghiem-thu-phong-chay-chua-chay-cua-chu-dau-tu-246261105185123472.htm