Cắt giảm thủ tục nhưng không bỏ nghĩa vụ nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy của chủ đầu tư

Hàng nghìn vụ trộm, khoảng 5.200 con chó bị bắt và số tiền thu lợi bất chính hơn 2,6 tỷ đồng. Đằng sau những vụ mất chó tưởng như đơn lẻ lại là một đường dây được tổ chức với nhiều mắt xích, hoạt động suốt thời gian dài tại Gia Lai. Nhóm đối tượng đã hoạt động như thế nào? Những “bóng ma” trong đêm bị lực lượng Công an lần ra dấu vết ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng X-File – Chuyện vụ án lần theo từng mắt xích của đường dây trong “Bóng ma trộm chó trong đêm”. Thực hiện: Phát thanh Công an nhân dân