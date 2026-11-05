Khánh Hòa: Xử lý hàng loạt trường hợp lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ở Nha Trang

Ngày 5/11, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 1, Phòng CSGT cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Khánh Hòa về lập lại trật tự, an toàn giao thông tại các phường: Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang và Tây Nha Trang, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị.

Lực lượng chức năng kiểm tra tại tuyến đường Lê Hồng Phong, phường Nha Trang, Khánh Hòa (Ảnh: CAKH).

Lực lượng chức năng tập trung kiểm tra tại các khu vực chợ, tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao, những địa điểm thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán và dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định.

Trong ngày đầu ra quân, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở 155 trường hợp hộ kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè tại khu vực các chợ Phước Hải, Phương Sài, Bình Tân và một số địa điểm khác; đồng thời tạm giữ nhiều đồ vật sử dụng để lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT đã lập biên bản xử lý 15 trường hợp vi phạm. Trong đó, 3 trường hợp kinh doanh lấn chiếm lòng đường, 1 trường hợp để vật liệu, phương tiện thi công dưới lòng đường, 7 trường hợp đỗ xe mô tô dưới lòng đường và 4 trường hợp ô tô đỗ không đúng quy định.

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng chức năng còn tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định về sử dụng lòng đường, vỉa hè; vận động người dân không lấn chiếm không gian dành cho người đi bộ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa, thời gian tới, lực lượng chức năng tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, khu vực chợ và những điểm thường xuyên xảy ra vi phạm. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiên quyết xử lý các hành vi lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, dừng đỗ phương tiện sai quy định, góp phần xây dựng đô thị Nha Trang an toàn, thông thoáng, văn minh.