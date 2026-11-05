'Nữ đại gia xăng dầu' Chu Thị Thành bị tuyên phạt 18 năm tù

Theo đó, các bị cáo thuộc Công ty Thiên Minh Đức, gồm: Chu Thị Thành (sinh năm 1960) bị phạt 15 năm tù về tội “tham ô tài sản”, 3 năm tù về tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo là 18 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (sinh năm 1979, Kế toán trưởng) bị phạt 10 năm 6 tháng tù; Mai Anh Tuyên (sinh năm 1974, Phó tổng giám đốc) bị phạt 9 năm 6 tháng tù; Lê Thanh An (sinh năm 1968, Phó tổng giám đốc) bị phạt 8 năm 6 tháng tù; Chu Đức Mạnh (sinh năm 1980, Trưởng phòng Kinh doanh) bị phạt 7 năm 3 tháng tù về 2 tội “tham ô tài sản” và “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hải (sinh năm 1989, nhân viên kế toán) bị phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “tham ô tài sản”. Ngoài ra, 7 bị cáo khác được hưởng án treo về cùng tội “mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Các bị cáo khác gồm: Cao Bảo Ngọc (sinh năm 1983, Giám đốc Công ty Việt Trung) bị phạt 11 năm tù về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Trốn thuế”; Hà Ngọc Vinh (sinh năm 1986, nhân viên Công ty Cổ phần xăng dầu dầu khí Vũng Áng) bị phạt tù chung thân về tội “tham ô tài sản”.

Bị cáo Chu Thị Thành cùng các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa. Ảnh: NAM TRẦN

Tòa án nhân dân TP Hà Nội cũng tuyên phạt 5 bị cáo khác về tội “trốn thuế” với mức phạt từ 6 tháng đến 30 tháng tù; phạt hành chính 4 bị cáo có cùng hành vi với mức phạt từ 200 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trong thời gian dài với sự tham gia của nhiều bị cáo, thực hiện nhiều hành vi phạm tội độc lập nhưng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau nhằm mục đích trục lợi bất chính, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Tòa nêu rõ, Quỹ Bình ổn giá là công cụ tài chính quốc gia được hình thành từ sự đóng góp của người tiêu dùng để phục vụ chính sách điều tiết kinh tế vĩ mô và an ninh năng lượng, bắt buộc phải được sử dụng vì mục đích chung. Việc các bị cáo lợi dụng quyền hạn được giao để chiếm đoạt tiền từ Quỹ làm suy giảm uy tín của doanh nghiệp đầu mối được Nhà nước tin tưởng, làm mất đi tính minh bạch và hiệu quả trong việc thực hiện chính sách công.

Các bị cáo trong vụ án đều là những người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ vụ lợi cá nhân hoặc làm theo chỉ đạo mà vẫn cố ý thực hiện.

Trong đó, bị cáo Chu Thị Thành đã lợi dụng chức Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu để chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc bán hàng không xuất hóa đơn, sau đó bán hóa đơn khống và báo cáo sai sự thật với cơ quan nhà nước nhằm thu lợi bất chính 79 tỷ đồng. Bị cáo Chu Thị Thành còn trục lợi hơn 20 tỷ đồng từ việc bán hóa đơn khống.