Mạnh Trường ở tuổi 41

Mạnh Trường mới đây được Hồng Đăng chúc mừng sinh nhật gây chú ý với từ "em gái". Ở tuổi 41, nam diễn viên có một cuộc sống khiến nhiều người mơ ước với sự nghiệp ổn định, gia đình hạnh phúc.

Mạnh Trường được biết đến là một trong những diễn viên trưởng thành từ môi trường đào tạo của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam. Anh thuộc nhóm diễn viên được đào tạo bài bản và từng bước khẳng định vị trí qua nhiều bộ phim truyền hình.

Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Mạnh Trường không đóng khung bản thân ở một dạng nhân vật. Anh từng đảm nhận những vai người đàn ông thành đạt, có vẻ ngoài điềm đạm nhưng cũng có lúc phải đối diện với những biến cố, mâu thuẫn và lựa chọn khó khăn.

Ngoại hình sáng và phong thái lịch lãm từng khiến Mạnh Trường thường xuyên được giao những nhân vật có vẻ ngoài thành đạt. Tuy nhiên, nếu chỉ dựa vào hình ảnh đó, nam diễn viên khó có thể duy trì sức hút trong một chặng đường dài.

Thay vì chỉ lựa chọn những vai diễn an toàn, Mạnh Trường có xu hướng tìm kiếm những nhân vật có tính cách và hoàn cảnh khác nhau. Chính sự thay đổi này giúp hình ảnh của anh trên màn ảnh không bị bó hẹp trong một kiểu nhân vật.

Bên cạnh công việc, Mạnh Trường được biết đến là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Nam diễn viên lựa chọn cách chia sẻ vừa phải về gia đình và dành phần lớn sự chú ý cho công việc diễn xuất.

Hình ảnh Mạnh Trường ngoài đời cũng thường gắn với vai trò người chồng, người cha. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, anh vẫn duy trì cuộc sống gia đình tương đối ổn định trong khi tiếp tục theo đuổi phim truyền hình.

Sự cân bằng giữa công việc và gia đình là điều không dễ dàng đối với một diễn viên thường xuyên phải đi quay xa, làm việc với lịch trình kéo dài. Tuy nhiên, Mạnh Trường từng nhiều lần cho thấy gia đình là một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Trên màn ảnh, nam diễn viên thường xuất hiện với hình tượng người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán. Ngoài đời, hình ảnh của anh lại gần gũi hơn khi xuất hiện bên vợ và các con.

Mạnh Trường là nam diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt, nổi bật với ngoại hình điển trai và khả năng đảm nhận nhiều dạng vai. Anh được khán giả biết đến qua các phim như: "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau", "Đừng nói khi yêu"... Ngoài đời, anh có cuộc sống gia đình kín tiếng bên vợ và các con.