Tin sao 21/9: Huy Khánh tậu xe hơi biển số đẹp, NSND Thu Hà 'một ngày làm công chúa'

Huy Khánh sắm ôtô Volkswagen Teramont X sau thời gian dành dụm. Anh cho biết thấy chủ động và thoải mái hơn khi có xe riêng để đi lại, chạy show. "Tuyệt vời lắm, mình có bồ mới mang quốc tịch Đức nhé... Đúng là viên Kim Cương đen của anh", nam diễn viên hài hước chia sẻ.

Minh Hòa chia sẻ hình ảnh cùng anh chị em nghệ sĩ: Xuân Bắc, Lan Hương "Em bé Hà Nội", Minh Vượng... gặp nhau trong Ngày sân khấu Việt Nam - Giỗ tổ nghề sân khấu dân tộc.

NSƯT Trần Đức chia sẻ khoảnh khắc cùng vợ chồng NS Đỗ Kỷ - Lan Hương và NSND Nguyễn Hải cúng giỗ tổ nghề: "Ngày giỗ tổ nghề… nhớ ơn các bậc tiền nhân trong làng sân khấu".

Trần Tiểu Vy: "Thành tâm dâng lễ, kính Tổ nghề".

NSND Thu Hà gây chú ý với diện mạo: "Một ngày làm công chúa".

MC Nguyễn Hằng "Chị kính hồng" kỷ niệm 10 năm ngày cưới: "Trộm vía một thập kỷ như một cái chớp mắt, mở mắt ra nhìn lại đã thấy là một cặp đôi U40 vẫn đang vật lộn với bộn bề, và vẫn nắm tay nhau vượt nhiều khổ ải".

Dương Hoàng Yến rạng rỡ ngày trở lại thủ đô: "Yêu lắm mùa thu Hà Nội".