Bức ảnh lộ rõ mối quan hệ giữa Hòa Minzy và mẹ chồng

Mới đây, kênh TikTok FC Hòa Minzy đăng tải loạt hình ảnh nữ ca sĩ ở phía sau sân khấu một đêm diễn. Đáng chú ý, bên cạnh Hòa Minzy còn có sự xuất hiện của mẹ ruột và mẹ chồng. Cả hai cùng ôm nữ ca sĩ và chụp ảnh kỷ niệm, tạo nên khoảnh khắc gia đình ấm áp khiến người hâm mộ thích thú.

Hòa MInzy được mẹ chồng và mẹ ruột ôm và chụp ảnh kỷ niệm, tạo nên khoảnh khắc gia đình ấm áp khiến người hâm mộ thích thú. (Ảnh: TikTok _hoaminzynumberone_)

Sự xuất hiện của mẹ chồng phía sau sân khấu cũng thu hút sự quan tâm của khán giả. Việc bà dành thời gian đến theo dõi, ủng hộ và cổ vũ con dâu cho thấy sự gần gũi giữa hai mẹ con. Khoảnh khắc cả hai người mẹ cùng ở bên Hòa Minzy trước giờ biểu diễn càng khiến hình ảnh gia đình của nữ ca sĩ nhận được nhiều thiện cảm.

Mẹ chồng Hòa Minzy dành thời gian đến để cổ vũ con dâu. (Ảnh: TikTok _hoaminzynumberone_)

Đây không phải lần đầu Hòa Minzy khiến khán giả chú ý bởi những khoảnh khắc thân thiết với gia đình chồng. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ hình ảnh thoải mái trò chuyện cùng các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, cô còn được mẹ chồng hướng dẫn cách nói tiếng dân tộc Sán Dìu.

Hòa Minzy tỏ ra hào hứng khi học theo những câu nói được mẹ chồng chỉ dạy. Không chỉ tự mình học, nữ ca sĩ còn rủ các cháu cùng tìm hiểu với mong muốn tiếng dân tộc được gìn giữ và không bị mai một. Những khoảnh khắc đời thường, gần gũi và tràn ngập tiếng cười nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Hòa Minzy thoải mái cười nói bên cạnh các thành viên trong gia đình chồng.

Mối quan hệ giữa Hòa Minzy và gia đình chồng cũng từng được nhắc đến qua những câu chuyện rất đời thường. Trong một buổi livestream với khán giả, nữ ca sĩ chia sẻ về chuyện gia đình làm nghề buôn bán vải. Theo Hòa Minzy, năm nay vải mất mùa nên cô có ý định trở về Bắc Giang cũ, nay thuộc Bắc Ninh để phụ giúp gia đình bán hàng, qua đó phần nào giảm áp lực về vốn. Nữ ca sĩ cho biết cô cũng sẽ cân nhắc về giá cả khi tham gia bán hàng. Cách Hòa Minzy nói về công việc của gia đình chồng khá tự nhiên, cho thấy cô vẫn giữ sự quan tâm và gắn bó với những hoạt động đời thường của gia đình.

Tuy nhiên, Hòa Minzy cũng hài hước tiết lộ rằng mẹ chồng không cho cô bán vải giúp như năm trước vì lo con dâu có thể bị cộng đồng mạng "bóc phốt". Câu chuyện được nữ ca sĩ kể bằng thái độ thoải mái, vui vẻ, tạo cảm giác gần gũi thay vì nặng nề.

Từ những khoảnh khắc phía sau sân khấu cho đến những câu chuyện đời thường, Hòa Minzy nhiều lần cho thấy hình ảnh một nàng dâu khá thân thiết với gia đình chồng. Đặc biệt, việc mẹ chồng xuất hiện bên cạnh cô trong một đêm diễn và cùng mẹ ruột ôm con gái chụp ảnh kỷ niệm đã tạo nên một hình ảnh đẹp về sự gắn kết giữa hai bên gia đình.

Với người hâm mộ, có lẽ những khoảnh khắc giản dị như vậy lại là điều khiến hình ảnh Hòa Minzy trở nên gần gũi hơn. Không cần những câu chuyện quá lớn, sự đồng hành của người thân phía sau mỗi lần nữ ca sĩ bước lên sân khấu cũng đủ để khán giả cảm nhận được một phần cuộc sống của cô ngoài ánh đèn.