Vợ trẻ Quang Minh nói 3 từ khi chồng vui vẻ bên đồng nghiệp tại Mỹ

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh thu hút sự chú ý khi đăng loạt hình ảnh hội ngộ đồng nghiệp trong dịp Giỗ Tổ Nghệ thuật Sân khấu tại Hoa Kỳ. Nam nghệ sĩ xuất hiện rạng rỡ, vui vẻ bên nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp thân thiết.

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, Quang Minh gây chú ý với diện mạo trẻ trung, phong độ. Nam nghệ sĩ diện áo sơ mi trắng, kết hợp quần tối màu, thoải mái tạo dáng cùng bạn bè. Loạt ảnh cho thấy không khí buổi gặp gỡ khá vui vẻ, ấm cúng khi các nghệ sĩ cùng trò chuyện, chụp hình và ôn lại những kỷ niệm trong nghề.

Nghệ sĩ Quang Minh hội ngộ cùng nhiều đồng nghiệp tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng, Tăng Khánh Chi - bà xã trẻ của Quang Minh để lại bình luận: “Phong độ quá”. Chỉ ba từ ngắn gọn, cô dành lời khen trực tiếp cho diện mạo của ông xã khi xuất hiện bên những người đồng nghiệp.

Bình luận của Tăng Khánh Chi nhanh chóng nhận được sự chú ý. Cách bà xã công khai khen chồng cho thấy cô vẫn dành nhiều sự quan tâm và hào hứng trước diện mạo của Quang Minh. Không cần lời lẽ dài dòng, lời khen vừa mang màu sắc vui vẻ, vừa thể hiện sự thân mật của hai vợ chồng.

Ở phần bình luận, nhiều khán giả cũng dành những lời có cánh cho nam nghệ sĩ. Một số ý kiến nhận xét Quang Minh vẫn giữ được vẻ ngoài lịch lãm, trẻ trung và phong độ dù đã bước sang tuổi U70.

Nghệ sĩ Quang Minh hội ngộ cùng nhiều đồng nghiệp tại Mỹ. Ảnh: FBNV

Không chỉ nhận được lời khen từ bà xã, Quang Minh còn xuất hiện trong nhiều khung hình cùng các nghệ sĩ hoạt động tại hải ngoại. Những cuộc hội ngộ như vậy là dịp để các nghệ sĩ cùng nhau gặp gỡ, chia sẻ và duy trì sự gắn kết với đồng nghiệp.

Quang Minh là nghệ sĩ quen thuộc với khán giả Việt Nam, từng hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ sân khấu đến phim ảnh và các chương trình giải trí. Trong những năm qua, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật, đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường trên mạng xã hội.

Nghệ sĩ Quang Minh nên duyên với Tăng Khánh Chi, người kém tuổi anh. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện bên nhau và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Những hình ảnh vui vẻ của hai vợ chồng nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Quang Minh thường xuyên xuất hiện cùng bà xã trước truyền thông. Ảnh: FBNV

Qua màn tương tác mới nhất, Tăng Khánh Chi tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý bởi cách thể hiện tình cảm khá tự nhiên dành cho ông xã. Trong khi Quang Minh vui vẻ hội ngộ đồng nghiệp, bà xã lại nhanh chóng để lại lời khen dành riêng cho nam nghệ sĩ.