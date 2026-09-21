Người phụ nữ đẹp nhất nước Mỹ là một bà mẹ 31 tuổi, hai con: 'Bạn có thể sống trọn vẹn với mọi khía cạnh của bản thân'

Trong một cuộc phỏng vấn với Fox News Digital vào ngày 19/9 (giờ địa phương), Kelly cho biết: “Quá trình chuẩn bị cho cuộc thi rất khác so với trước đây. Tôi không muốn nói dối và nói rằng tôi có thể dành nhiều thời gian chỉ cho cuộc thi như khi còn độc thân. Tôi phải khéo léo sắp xếp thời gian. Thời gian con tôi ngủ trưa chính là thời gian tôi luyện tập. Tôi tham gia các lớp đi bộ trong khi địu con, và tập squat trong khi bế đứa con đầu lòng. Tôi thậm chí còn luyện tập các câu hỏi phỏng vấn trong khi cho các bé bú. Việc luyện tập tiếp tục đến tận khuya, ngay cả sau khi thời gian chăm sóc con cái như tắm rửa và cho các con đi ngủ đã kết thúc. Có những ngày tôi ước mình có thể dành toàn bộ thời gian để chuẩn bị cho cuộc thi, nhưng cuộc sống hiện tại không cho phép điều đó. Tuy nhiên, gia đình tôi đã hoàn toàn ủng hộ trải nghiệm này”.

Kelly đã trở thành người chiến thắng chung cuộc của cuộc thi Hoa hậu Mỹ lần thứ 75 được tổ chức tại Miami, Mỹ, vào ngày 27/8. Hoa hậu Mỹ là một trong những cuộc thi sắc đẹp truyền thống danh giá nhất đại diện cho Hoa Kỳ và là cuộc thi sơ tuyển chính thức để chọn ra đại diện của Mỹ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, một trong bốn cuộc thi sắc đẹp hàng đầu thế giới. Trước đây, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ có giới hạn độ tuổi từ 18 đến 28, nhưng quy định này đã bị bãi bỏ từ năm 2023, cho phép phụ nữ đã kết hôn, cũng như phụ nữ mang thai hoặc đã ly hôn, tham gia.

Kelly tiết lộ rằng ngay cả trong những khoảnh khắc ngắn ngủi khi chăm sóc hai con nhỏ, cô vẫn tập trung vào việc tập thể dục thay vì xem TV hoặc mạng xã hội: "Tôi thích tập thể dục. Thường thì tôi sử dụng các thiết bị ở phòng tập thể dục. Nhưng nếu tôi không thể đến phòng tập thể dục, tôi sẽ chỉ nằm trên sàn và nâng chân lên, bắt chước các động tác mà tôi thường làm trên các thiết bị".

Kelly cho rằng chiến thắng của cô là nhờ chồng mình: “Vương miện có lẽ thực sự thuộc về chồng tôi. Chúng tôi sắp kỷ niệm 14 năm ngày cưới và 9 năm kết hôn. Chồng tôi đã luôn bên cạnh tôi trong mọi khoảnh khắc của hành trình này”.

Kelly cho biết, trong thời gian làm Hoa hậu Mỹ, cô muốn truyền tải thông điệp rằng phụ nữ không cần phải bị ép buộc phải lựa chọn giữa gia đình, sự nghiệp hay ước mơ cá nhân. Cô ấy nhấn mạnh: “Bạn không cần phải chọn chỉ một khía cạnh trong bản sắc của mình. Bạn có thể sống trọn vẹn với mọi khía cạnh của bản thân. Cả hai phía đều không ảnh hưởng đến nhau. Tất nhiên, sẽ có sự đánh đổi, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta cần phải hy sinh bản thân một cách vô điều kiện”.

Kelly cũng chia sẻ thêm: “Khi nhận ra mình đang làm nên lịch sử với tư cách là người mẹ đầu tiên, người vợ đầu tiên và người phụ nữ đầu tiên giành chiến thắng ở độ tuổi 30, tôi đã nghĩ: Thật tuyệt vời khi có thể đại diện cho phụ nữ trên toàn thế giới. Tôi tin rằng, chiến thắng này không chỉ là vinh quang cá nhân, đó còn là cơ hội để đại diện cho vô số bà mẹ và người vợ trên khắp đất nước đang cân bằng cuộc sống gia đình với mục tiêu cá nhân của họ”.