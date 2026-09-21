Paris Hilton, Brooklyn Beckham đau lòng trước sự ra đi của con trai Cindy Crawford

Ngày 21/9, tờ People đưa tin, người mẫu Presley Gerber, con trai siêu mẫu Cindy Crawford, đã qua đời ở tuổi 27.

Theo văn phòng giám định y tế quận Los Angeles, Presley qua đời ngày 20/9 (giờ địa phương) tại một trung tâm cai nghiện. Nguyên nhân cái chết chưa được tiết lộ. Theo TMZ, quá trình khám nghiệm tử thi chưa hoàn tất.

Người mẫu Presley Gerber là con trai siêu mẫu Cindy Crawford. (Ảnh: Cass Bird).

Đại diện của gia đình siêu mẫu Cindy Crawford xác nhận thông tin Presley Gerber qua đời và cho biết cả nhà "mong có sự riêng tư trong giai đoạn vô cùng khó khăn, đau buồn này".

Ngay sau thông tin trên được chia sẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Presley Gerber không giấu được sự bàng hoàng, tiếc thương.

Paris Hilton viết trên Instagram Story kèm bức ảnh cũ chụp cùng Presley: "Tôi vô cùng đau lòng và không thể tin đây là sự thật". Cô gọi người mẫu 27 tuổi là "một tâm hồn đẹp, ngọt ngào, nhạy cảm, tốt bụng và chân thành".

"Tôi rất quý em và sẽ nhớ em nhiều hơn những gì ngôn từ có thể diễn tả. Tôi sẽ luôn trân trọng những kỷ niệm của chúng ta - những tiếng cười, những cuộc trò chuyện và đơn giản là những lúc được ở bên em. Hy vọng em biết rằng mình được yêu thương sâu sắc đến nhường nào. Yêu em mãi mãi. Mọi người sẽ nhớ em rất nhiều", cô viết.

Brooklyn Beckham cũng đăng ảnh chụp cùng Presley Gerber kèm bộc bạch: "Tôi thực sự rất đau lòng. Presley, bạn là một chàng trai tử tế. Chúng tôi sẽ nhớ bạn rất nhiều. Yêu bạn".

Paris Hilton, Brooklyn Beckham bày tỏ sự đau lòng trước sự ra đi đột ngột của Presley Gerber.

Presley Gerber sinh năm 1999 ở Beverly Hills, California, là con lớn của siêu mẫu Crawford và doanh nhân Rande Gerber. Em gái anh là người mẫu, diễn viên Kaia Gerber, 25 tuổi. Anh cũng từng theo con đường thời trang, ký hợp đồng với hãng IMG khi mới 15 tuổi.

Năm 2016, Presley ra mắt sàn catwalk tại show Moschino, sau đó xuất hiện trong nhiều show diễn và chiến dịch quảng cáo của các thương hiệu như Dolce & Gabbana, Calvin Klein.

Năm 2019, Presley bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Sau đó, anh bị kết án ba năm quản chế, phải tham gia chương trình phòng chống lái xe khi say rượu và thực hiện hai ngày phục vụ cộng đồng.

Những năm gần đây, Presley không còn hoạt động người mẫu thường xuyên như giai đoạn đầu sự nghiệp. Presley nhiều lần chia sẻ công khai về tình trạng trầm cảm, các vấn đề sức khỏe tâm thần cũng như hành trình hồi phục.

Theo People, vào tháng 2/2023, Presley đã thẳng thắn chia sẻ về những khó khăn của mình liên quan đến sức khỏe tâm thần và lạm dụng chất gây nghiện trên podcast Studio 22 .

Anh mô tả hành trình chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình là "một phần lớn cuộc đời tôi" và là "một công việc 24/7". Từ những trải nghiệm của bản thân, anh cho biết muốn giúp đỡ những người gặp vấn đề tâm thần, trầm cảm do anh từng vật lộn trong hoàn cảnh đó.

"Tôi đã chứng kiến nhiều thứ, học hỏi nhiều điều. Tôi hy vọng những gì mình có thể làm là mắc những sai lầm ấy thay cho người khác, để họ không phải lặp lại điều mà tôi từng mắc", Presley từng trải lòng.

Nam người mẫu từng khởi động dự án Mental Health Mondays, trong đó anh thực hiện các video nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần và chia sẻ những trải nghiệm cá nhân trên Instagram.

Trong một tập được đăng năm 2025, Presley kể rằng thời thơ ấu anh là một người năng động, thường tham gia các hoạt động thể thao như lướt sóng và bơi lội. Tuy nhiên, khi trưởng thành và bắt đầu đi làm, anh dần từ bỏ những hoạt động này, khiến chất lượng cuộc sống suy giảm.

Presley cho biết phải mất khoảng 10 năm để nhận ra bản thân cần quay lại với các hoạt động thể chất và những sở thích từng mang lại niềm vui cho anh.

Gia đình của Rande Gerber.

Ngày 3/7, siêu mẫu Cindy Crawford từng đăng một bức ảnh Presley khi còn nhỏ trên mạng xã hội, kèm lời nhắn dành cho con trai: "Mẹ rất tự hào về người đàn ông mà con đã trở thành, nhưng mẹ sẽ luôn nhớ con như cậu bé nhỏ của mẹ! Yêu con".

Trong cuộc phỏng vấn với Vogue số tháng 9/2026, Kaia Gerber cũng từng đề cập đến cuộc chiến kéo dài nhiều năm của anh trai với chứng nghiện ma túy.

"Khi chuyện như vậy xảy ra trong gia đình, nó như đè nặng lên tất cả mọi người", Kaia chia sẻ. Cô cho biết trải nghiệm này cũng ảnh hưởng đến cách mình nhìn nhận trách nhiệm và việc nhờ người khác giúp đỡ.