Chương Tử Di tăng 6 ký, bị hiểu lầm phẫu thuật thẩm mỹ

Chương Tử Di là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, được biết đến qua nhiều tác phẩm điện ảnh đình đám. Trong sự nghiệp, cô nhiều lần ghi dấu ấn nhờ khả năng biến hóa đa dạng và không ngại thử sức với những hình tượng khác biệt.

Mới đây, theo Sohu, thông tin Chương Tử Di tăng cân từ 49 ký lên 55 ký nhận được sự quan tâm của khán giả. Trước đó, trong một số hình ảnh chưa qua chỉnh sửa tại thảm đỏ, nữ diễn viên xuất hiện với gương mặt đầy đặn hơn, đường nét phần cằm cũng trở nên mềm mại. Sự thay đổi ngoại hình khiến cô từng vướng những lời bàn luận liên quan đến việc can thiệp thẩm mỹ.

Chương Tử Di khiến khán giả bàn tán với ngoại hình khác thường. (Ảnh từ Sohu)

Tuy nhiên, những nghi vấn này nhanh chóng chuyển hướng khi nguyên nhân thực sự phía sau diện mạo của Chương Tử Di được chia sẻ. Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên chủ động tăng cân để phục vụ cho vai diễn trong bộ phim mới của đạo diễn Tào Bảo Bình.

Trong dự án lần này, Chương Tử Di đảm nhận hình tượng một người mẹ đơn thân thuộc tầng lớp bình dân, trải qua nhiều biến cố và mang dáng vẻ từng trải. Khác với hình ảnh thanh lịch, sắc sảo thường thấy trên màn ảnh cũng như tại các sự kiện, nhân vật đòi hỏi nữ diễn viên phải thay đổi đáng kể về ngoại hình để tạo cảm giác chân thực.

Theo thông tin được đăng tải, Chương Tử Di đã tăng gần 10 ký trong quá trình chuẩn bị cho vai diễn. Tuy nhiên, một số nguồn tin khác đề cập cân nặng của cô tăng từ 49 ký lên 55 ký, tức khoảng 6 ký. Việc chênh lệch số liệu có thể đến từ cách tính và thời điểm ghi nhận khác nhau.

Quá trình tăng cân của nữ diễn viên được thực hiện dưới sự hướng dẫn của chuyên gia dinh dưỡng. Đây được xem là một phần trong quá trình chuẩn bị hình thể nhằm giúp Chương Tử Di tiến gần hơn với hình tượng người phụ nữ có cuộc sống nhiều nhọc nhằn.

Trước những hình ảnh mới của nữ diễn viên, một bộ phận khán giả bày tỏ sự bất ngờ. Nếu ban đầu ngoại hình thay đổi khiến cô nhận về những bình luận trái chiều, thông tin về lý do tăng cân lại giúp câu chuyện chuyển sang hướng tích cực hơn. Nhiều ý kiến ghi nhận việc Chương Tử Di chủ động thay đổi trạng thái cơ thể để phục vụ cho vai diễn mới.

Việc chấp nhận tạm rời xa hình ảnh quen thuộc cũng cho thấy nữ diễn viên đang tiếp tục tìm kiếm những thử thách mới trong diễn xuất. Đặc biệt, vai người mẹ đơn thân có cuộc đời nhiều biến cố được kỳ vọng sẽ mang đến một hình ảnh khác của Chương Tử Di trên màn ảnh.

Sự thật của việc Chương Tử Di tăng cân là để vào vai mới trong một dự án phim. (Ảnh từ Sohu)

Hiện bộ phim mới của đạo diễn Tào Bảo Bình và vai diễn của Chương Tử Di đang nhận được sự chú ý từ công chúng. Khán giả cũng chờ đợi màn thể hiện của nữ diễn viên sau màn thay đổi ngoại hình đáng kể để nhập vai cho dự án mới.