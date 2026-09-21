Kim Bum làm điều đặc biệt kỷ niệm 20 năm ra mắt

Mới đây, Kim Bum chính thức công bố chuỗi hoạt động đặc biệt nhằm kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật, nhanh chóng nhận sự quan tâm từ nhiều khán giả.

Cụ thể, phía Kim Bum thông báo nam diễn viên sẽ tổ chức tour fan meeting nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt. Theo kế hoạch, nam diễn viên sẽ khởi động tour tại Jakarta (Indonesia) vào ngày 24/10, sau đó tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ ở Kuala Lumpur, Singapore và Seoul.

Kim Bum thực hiện chuỗi fan meeting qua nhiều quốc gia nhằm kỷ niệm 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Tên gọi của fan meeting lần này mang ý nghĩa đặc biệt, gợi nhắc những trang ký ức được Kim Bum và người hâm mộ cùng nhau viết nên trong suốt 2 thập kỷ qua. Đồng thời, ký hiệu vô cực trong tên chương trình cũng thể hiện mong muốn tiếp tục viết thêm những trang mới trong hành trình phía trước.

Trước đó, hình ảnh quảng bá cho tour fan meeting đã thu hút sự chú ý với công thức "20P+U=21P∞". Trong đó, "20P" được hiểu là 20 năm hoạt động, còn "U" đại diện cho người hâm mộ. Cách kết hợp này tạo nên thông điệp về hành trình 20 năm có sự đồng hành của khán giả và những câu chuyện mới sẽ tiếp tục được viết trong tương lai.

Poster chính thức cũng mang màu sắc phù hợp với chủ đề "PAGE∞". Kim Bum xuất hiện với hình ảnh cầm một cuốn sách, ánh mắt tràn đầy sự háo hức. Khoảnh khắc nam diễn viên mở một trang sách được kỳ vọng trở thành hình ảnh biểu tượng cho những câu chuyện mới mà anh sẽ cùng người hâm mộ tạo nên trong tour lần này.

Kim Bum duy trì sức hút sau 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Kim Bum là nam diễn viên Hàn Quốc, sinh năm 1989, được biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2006 và nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình điển trai cùng khả năng diễn xuất.

Trong suốt 20 năm hoạt động nghệ thuật, Kim Bum duy trì công việc diễn xuất và ghi dấu qua nhiều dạng vai khác nhau. Anh từng tham gia các bộ phim như Boy Over Flowers, Tale of the Nine Tailed, Law School, Ghost Doctor... Qua từng tác phẩm, nam diễn viên cho thấy khả năng hóa thân vào nhiều hình tượng, đồng thời duy trì sức hút với khán giả.

Gần đây, Kim Bum tiếp tục xuất hiện trong bộ phim Today's Sold Out của đài SBS. Bên cạnh hoạt động diễn xuất, nam diễn viên cũng dành sự quan tâm cho người hâm mộ. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm debut, Kim Bum phát hành season greeting đặc biệt, tổng hợp những dấu mốc đáng nhớ trong chặng đường nghệ thuật.