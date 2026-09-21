Bạch Lộc tặng iPhone 18 Pro Max cho vệ sĩ, trợ lý

Theo China Press, diễn viên Bạch Lộc đã tặng iPhone 18 Pro Max màu xanh, bản 1TB cho các thành viên trong ê-kíp gồm trợ lý, bảo vệ, vệ sĩ, tài xế, nhiếp ảnh gia... Tổng số tiền nữ diễn viên bỏ ra khoảng 200.000 NDT. Tại Trung Quốc, mẫu điện thoại này đang có giá 16.499 NDT.

Bạch Lộc không chia sẻ thông tin này trên mạng xã hội. Dù vậy, một số nhân viên trong ê-kíp đã đăng tải hình ảnh chụp cùng nữ diễn viên bên cạnh iPhone 18 Pro Max và gửi lời cảm ơn tới cô. Người này khen Bạch Lộc hào phóng và tiết lộ nữ diễn viên cũng mua một điện thoại mới cho bản thân.

"Vừa nhận được món quà lớn từ chị Bạch Lộc. Tất cả nhân viên trong đoàn, ai cũng có phần. Làm việc cùng chị 6 năm rồi, không một ai là không thích làm việc cùng chị. Dù chỉ mới hợp tác qua một bộ phim, lúc đóng máy, mọi người đều không nỡ chia tay. Chị lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, đối xử tốt với những người xung quanh", một nhân viên chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh Bạch Lộc tặng iPhone 18 Pro Max cho các nhân viên. Ảnh: Weibo.

Bạch Lộc (sinh năm 1994) là "gà cưng" của của biên kịch Vu Chính. Bạch Lộc xuất thân là người mẫu hot girl mạng xã hội sau đó rẽ sang diễn xuất. Nữ diễn viên có nhiều tác phẩm gây tiếng vang như Chiêu Diêu, Học viện quân sự Liệt Hỏa, Trường nguyệt tẫn minh...

Theo Sohu, dù phim của Bạch Lộc gây tranh cãi về nội dung và diễn xuất nhưng thành tích vẫn tốt, chứng minh nữ diễn viên đã có lượng khán giả nhất định luôn theo dõi phim của cô. Vu Chính tiết lộ Bạch Lộc được săn đón tới mức có hơn 80 kịch bản tìm tới để lựa chọn. Giữa tình trạng giới giải trí trì trệ nhiều dự án không thể kêu gọi đầu tư, việc Bạch Lộc có nhiều kịch bản chứng minh các nhà sản xuất rất tin tưởng vào khả năng "gánh" phim của cô.

Vào giữa tháng 4, nữ diễn viên vướng vào một số ý kiến trái chiều sau khi tham gia mùa mới của chương trình truyền hình thực tế Keep Running. Nữ diễn viên bị chê vô duyên, EQ thấp, thiếu sự đồng cảm, thấu hiểu, thậm chí không tôn trọng các thành viên khác.

Đến tháng 6, cô vướng tin đồn tình ái với lãnh đạo cấp cao. Tuy nhiên, nữ diễn viên nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Bạch Lộc khẳng định đây là thông tin sai sự thật và phỉ báng. Ngoài ra, cô đang thu thập bằng chứng để khởi kiện 61 tài khoản mạng xã hội khác nhau. Nữ diễn viên nhấn mạnh sẽ không khoan nhượng.