Nghệ sĩ Thái Hòa chính thức bị soán ngôi

Thái Hòa từng tạo nên một giai đoạn đặc biệt của phòng vé Việt khi liên tục góp mặt trong những tác phẩm ăn khách. Long Ruồi thu hơn 42 tỷ đồng, Tèo Em đạt khoảng 80 tỷ đồng, Quả tim máu mang về khoảng 85 tỷ đồng, Để Mai tính 2 vượt mốc 100 tỷ đồng, còn Chàng vợ của em đạt khoảng 86 tỷ đồng. Khi phim Việt chưa thường xuyên xuất hiện những cột mốc trăm tỷ, những thành tích này giúp Thái Hòa trở thành một trong những gương mặt phòng vé nổi bật nhất.

Không chỉ có sức hút thương mại, Thái Hòa còn xây dựng vị trí riêng nhờ khả năng biến hóa trong diễn xuất. Từ những vai hài tạo dấu ấn ở giai đoạn đầu, anh chuyển sang nhiều nhân vật có chiều sâu tâm lý trong Tiệc trăng máu, Cái giá của hạnh phúc, Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối và Tử chiến trên không. Tổng doanh thu của 22 bộ phim có sự tham gia của nam diễn viên được thống kê ở mức gần 1.400 tỷ đồng, trải dài qua nhiều giai đoạn của điện ảnh Việt.

Thái Hòa từng được xem là một trong những “ông hoàng phòng vé” đầu tiên của điện ảnh Việt.

Điểm đáng chú ý trong hành trình của Thái Hòa là anh không giữ nguyên một hình tượng sau khi đạt thành công phòng vé. Nam diễn viên từng gây ấn tượng bằng lối diễn hài tự nhiên, sau đó chuyển sang những nhân vật gai góc và nặng tâm lý hơn. Những vai diễn trong Địa đạo hay Tử chiến trên không tiếp tục cho thấy khả năng thay đổi hình ảnh, giúp tên tuổi Thái Hòa không chỉ gắn với những bộ phim thương mại.

Bên cạnh doanh thu, Thái Hòa còn có nhiều dấu ấn về chuyên môn. Anh từng nhận các giải thưởng diễn xuất tại những giải thưởng điện ảnh trong nước, đồng thời được ghi nhận qua nhiều vai diễn có màu sắc khác nhau. Việc liên tục thử sức với những nhân vật mới cho thấy hành trình của nam diễn viên không chỉ được xây dựng bằng những bộ phim ăn khách mà còn bằng quá trình thay đổi và làm mới chính mình.

Trong khi đó, Tuấn Trần trưởng thành đúng thời điểm thị trường phim Việt bước vào giai đoạn bùng nổ. Bước ngoặt của anh đến với Bố già năm 2021, sau đó tiếp tục ghi dấu qua Mai, Làm giàu với ma, Mang mẹ đi bỏ và Báu vật trời cho. Chuỗi tác phẩm này góp phần đưa tổng doanh thu các phim có nam diễn viên tham gia lên hơn 1.600 tỷ đồng.

Tuấn Trần vươn lên nhóm diễn viên sở hữu doanh thu phòng vé cao nhất. Ảnh: FBNV

Sự khác biệt nằm ở thời điểm và tốc độ tích lũy. Thái Hòa tạo dựng thành tích khi thị trường còn chưa thường xuyên xuất hiện phim trăm tỷ, trong khi Tuấn Trần hoạt động ở giai đoạn những cột mốc doanh thu lớn trở nên phổ biến hơn. Vì vậy, sự thay đổi về thứ hạng phòng vé cũng gắn liền với quá trình phát triển của điện ảnh Việt.

Chuỗi thành tích của Tuấn Trần cũng vừa gặp thử thách khi Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh chỉ đạt khoảng 34,6 tỷ đồng, qua đó dừng chuỗi phim liên tiếp vượt 100 tỷ. Dù vậy, tổng doanh thu tích lũy vẫn giúp anh vượt qua Thái Hòa về con số phòng vé.

Thái Hòa ghi dấu qua nhiều phim trăm tỷ của điện ảnh Việt.

Điều này không làm mất đi dấu ấn của Thái Hòa sau hơn hai thập niên hoạt động nghệ thuật. Anh vẫn được nhớ đến qua nhiều vai diễn khác biệt, từ hài hước đến chính kịch, đồng thời sở hữu một gia tài phòng vé được xây dựng trong thời kỳ nhiều cột mốc còn chưa xuất hiện. Nếu Tuấn Trần đang giữ vị trí mới về tổng doanh thu, Thái Hòa vẫn là một trong những gương mặt quan trọng của thế hệ đã đặt nền móng cho thời kỳ phim Việt chinh phục những cột mốc trăm tỷ.