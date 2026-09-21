MC Hoàng Oanh lộ diện rạng rỡ, chiếc nhẫn ở ngón áp út gây chú ý

Nữ MC vừa chia sẻ những khoảnh khắc mới khiến cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Trong các bức hình, cô khoác lên mình chiếc đầm trắng thanh lịch, khoe trọn vẻ quyến rũ và tươi trẻ. Nhan sắc rạng ngời này lập tức nhận về vô số lời khen ngợi từ bạn bè, người thân lẫn cư dân mạng.

Bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc, một chi tiết nhỏ trên tay nữ MC cũng lập tức lọt vào tầm ngắm của dân tình. Đó là chiếc nhẫn khá nổi bật được Hoàng Oanh đeo ở ngón áp út bên phải. Vị trí đặc biệt của món phụ kiện khiến một số người để lại bình luận tò mò.

“Chị đẹp khoe nhẫn kìa”, “10 điểm không có nhưng”, “Xinh lắm chị ơi”, “Hoàng Oanh ngày càng xinh nha”, “Đẹp quá chị mình ơi”,... là một số lời nhắn của người thân và cư dân mạng dành cho Hoàng Oanh.

Những hình ảnh mới của MC Hoàng Oanh. Ảnh: FBNV

Trên thực tế, việc công chúng đổ dồn sự chú ý vào chiếc nhẫn của nữ MC là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tại một số văn hóa quốc gia, hành động đeo nhẫn ngón áp út tay phải thường thể hiện một mối quan hệ gắn kết nghiêm túc nhưng chưa chính thức tiến tới hôn nhân.

Tuy nhiên, chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải không mặc định đồng nghĩa với việc người đeo đã kết hôn hay đang trong một mối quan hệ. Ở những nền văn hóa khác, vị trí này còn có thể mang nhiều ý nghĩa hoàn toàn khác.

Chẳng hạn, nhẫn ở ngón áp út bên phải có thể được sử dụng như một biểu tượng liên quan đến gia tộc hoặc gia huy. Với một số người, nó lại đại diện cho một lời hứa với chính mình, một dấu mốc cá nhân hoặc cam kết với một lý tưởng, niềm tin mà họ coi trọng.

Chính vì thế, dẫu cùng là chiếc nhẫn đeo tại ngón áp út bên phải nhưng thông điệp ẩn chứa phía sau lại vô cùng đa dạng. Hơn nữa, Hoàng Oanh vẫn chưa hé lộ thêm thông tin hay ý nghĩa thực sự của phụ kiện này mà chỉ đăng kèm dòng trạng thái gồm các chữ cái viết tắt “LYS&CFB” mà không có giải thích gì thêm.

Hoàng Oanh tên đầy đủ là Vũ Ngọc Hoàng Oanh, sinh năm 1990. Cô được biết đến sau khi giành giải nhất cuộc thi Hot VTeen năm 2006, sau đó đăng quang Á hậu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2012. Ngoài vai trò MC, Hoàng Oanh còn góp mặt trong nhiều bộ phim như Tháng Năm Rực Rỡ, Ước Hẹn Mùa Thu, Ba Vợ Cưới Vợ Ba, Biệt Đội Rất Ổn,...

Hoành Oanh không giải thích gì thêm về chiếc nhẫn.

Về đời tư, Hoàng Oanh từng có cuộc hôn nhân với chồng cũ người Mỹ. Cả hai quen nhau từ tháng 10/2017 và tổ chức đám cưới vào cuối năm 2019 tại TP.HCM. Sau hơn 2 năm hôn nhân, cả hai chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào tháng 4/2022. Sau khi chia tay, Hoàng Oanh cho biết cô và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng nhau và cùng có trách nhiệm chăm sóc, nuôi dạy con trai.

Kể từ đầu năm 2026, người đẹp đã công khai việc có người yêu mới. Cô nhiều lần cập nhật các khoảng khắc đong đầy tình cảm như nắm tay hay đồng hành trong các chuyến du lịch cùng người ấy, song luôn tinh tế che giấu danh tính và khuôn mặt của nửa kia.

Gần đây, MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik chính thức công khai hẹn hò.

Thời gian gần đây, MC Hoàng Oanh và thủ môn Lê Giang Patrik chính thức công khai hẹn hò. Tuy nhiên sau khoảnh khắc thể hiện tình cảm tại SVĐ Hàng Đẫy, cặp đôi trai tài gái sắc vẫn khá kín đáo, không chia sẻ thêm về mối quan hệ.